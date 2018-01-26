Yeni Bir Yıl Yeni Bir Siz

yazan: Gökçen Erdoğan 220

Yeni Bir Yıl Yeni Bir Siz

Yeni yıl hepimiz için başlangıçlar ayı… Yeni kararlar alacağız ve biliyorum ki tamamını uygulayamayacağız ama yine de yeni kararların ruhumuza vereceği aydınlık ve tazelik hissi bile yeter. Sonuçta tamamını uygulayamayacak olmamız bir kısmını bile uygulayamayacağımız anlamına gelmez. Benim size bu sene için en büyük önerim, kendinizi daha çok sevmenize, beğenmenize yarayacak bir şey yapmanız. Bir dil öğrenmek, biraz yalnız kalmak, yatırım yapmak, estetik bir operasyon geçirmek ya da başka her neyse…

Mesleğim itibariyle sık karşılaştığım yeni yıl kararlarından biri, bebek sahibi olmak. Aile planlaması kapsamında alınan bu harika karar, sanıyorum hayatta alınabilecek en önemli ve mutluluk verici kararlardan biri. Bir başka karar da kişinin bedeninde barışık olmadığı yerleri değiştirmesi oluyor. Spora başlamak, diyet yapmak da bu kararın bir parçası ama estetik operasyonlar da azımsanmayacak bir kısmını oluşturuyor. Çünkü her zaman söylediğim gibi, artık bir öğle arasında, mutfak masrafından ya da herhangi bir lüksten kısarak biriktirilen bütçeyle küçük görünen büyük operasyonlar yaptırmak mümkün. Sonrasında insanın kendisiyle daha da barışması, hayatında ve ilişkilerinde değişiklikler yaşanması, kendini daha iyi hissetmesi ve bunu dışarı yansıtması oldukça kolaylaşıyor. Kadınlar için bu operasyonların özellikle özel bölge yani vajina estetiği kapsamına girenleri, bazen hayati değişimler yaratıyor. İlişkileri başka bir boyuta taşıyor ve adeta sıfırlıyor.

Kadının şikayet ve talebine bağlı olarak muayene sonrası gerekliliğine karar verilebilen birden fazla vajina estetiği operasyonu var. Herhangi bir nedenle istediğiniz halde ya da yalnızca istemediğiniz için, hayatınızdaki erkeğin şikayeti olsun olmasın, vajinal estetik yaptırmak istemiyorsanız, bedeninizin mevcut bütün özellikleriyle de çok güzelsiniz. Trendlere uyum sağlamak, zoraki bir başlangıç yapmak ve yalnızca bir başkasını mutlu etmek için bir operasyona girişmeyin.

Vajina daraltma:

Doğum sonrasında dikiş hatalarından doğan görünüş bozuklukları, doğum sayısının fazla olması nedeniyle kesiklerin sayıca fazla, iri ve belirgin olması, doğumlardan vajinanın açılması ve eski formuna dönememesi nedeniyle genişlemesi ve bozulması sonucu arzu edilen operasyondur. Dar vajinanın artısı nedir derseniz, penisi daha kuvvetli kavrayabilmesi ve çiftlerin his kaybı yaşamaması.

Vajinanın doğuştan geniş olması da mümkündür ama kadın nasıl bir vajina hayal ediyorsa ona kavuşması da mümkündür.

Vajina genişletme:

Doğuştan olmasının yanı sıra bazı vajina daraltma operasyonlarında fazla daraltma da yapılmış olabiliyor. Bunun da çaresi var; vajina daraltmanın tam tersine işlemler uygulanıp, 30 dakika kadar kısa zamanın sonucunda acılı cinsel ilişki yerini keyfe bırakıyor.

Sarkmış ve Geniş Vajina Dudaklarını Toparlama:

Sevişmeyi, çıplak kalmayı geçin bikini giymekten bile çekinen pek çok kadının başında bu dert var. Doğuştan olmasının yanı sıra bir de ergenlikteki hormonların dengesiz olması nedeniyle görülüyor bu sarkmalar ve istenmeyen iri dudaklar… Henüz cinsel ilişki yaşamamış kadınların da yaptırabileceği bir operasyon olduğunu belirtmek isterim. Kadınların fazla cinsel birleşmeleri, aşırı alerjenlerle içli dışlı olmaları, sık enfeksiyon geçirme, mastürbasyonda fazla uyarımlar, kilo kaybı, oral seks, yaşa bağlı değişimler de dudaklarda kötü görüntüye neden olabiliyor.

G Shot-G Noktası Dolgusu:

G noktası vajina üst duvarında yaklaşık 2- 3 cm içeride sinir uçlarından çok zengin bir bölge olup, uyarılma ile kabaran, kadınlarda zevk alma ve orgazm ile ilgili işlevleri olan erojen bir bölgedir. Meslektaşım Dr. Ernest Grafenberg, bölgeyi keşfetmekle kalmamış bir de adını vermiş. G noktası dolgusu, erojen olan bu bölgeyi büyütme amaçlı yapılıyor. Dolgu enjeksiyonları ile alanı büyüyen ve daha belirgin hale gelen bu bölge cinsel ilişki sırasında uyarılarak alınan hazzı artırıyor ve buna paralel olarak orgazm sayısı ile süresini yukarılara çekiyor. G- shot muayenehane koşullarında, lokal anestezi ile yapılan bir uygulama. Dolgu maddesi olarak zamanla eriyen, hyaluronik asit içerenleri tercih ediyoruz. İşlem 5- 10 dakika sürüyor ve 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyor.

Mutlu, sağlıklı, bilginin farkında, kendinizle barışık bir yeni yıl geçirmenizi dilerim.