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Tatil

yazan:
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Yeşil, turuncu ve pembe tonlarındaki crop, uzun etek ve elbiseler; tatil sezonuna merhaba diyerek tropik rüzgârlar estiriyor.

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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