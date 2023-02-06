Şeffaf
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İnce, tül kumaşlı, transparan parçaların zarafeti her zamankinden daha feminen bir hava katıyor…
İnce, tül kumaşlı, transparan parçaların zarafeti her zamankinden daha feminen bir hava katıyor…
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Bu sezon podyumun gözdeleri olan pastel renkler, çiçek desenleri, payetler ve fırfırlı tüllerin uyumu kombinlere tazelik katıyor
Sevgi ve mutluluk ayı şubattan herkese merhaba. Bu ay başarılarımızın güçlendiricisi “aşk” olsun. İlişkilerinizde de önemli bir
“Bir şehri tanımlamak için pek çok şey söylenebilirdi. Mardin için ise, yazılmış tek bir cümle yeterdi. Herkesin
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