Seda Çavuşoğlu; Sımsıkı
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Ultra feminen ve çekici olmasıyla trend belirleyicilerinin radarına giren dar siluetlerle, kelimelerin anlatamadığını vücudunuz anlatacak…
Ultra feminen ve çekici olmasıyla trend belirleyicilerinin radarına giren dar siluetlerle, kelimelerin anlatamadığını vücudunuz anlatacak…
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Örgü yüzeyler, çiçek motifleri ve kroşelerle el emeğini sokaklara taşıyan toprak tonlarındaki elbiseler, sezona damgasını vuruyor.
Yaşadığımız zor zamanların bizi ne kadar derinden etkilediğini ve duygusal yorgunluğumuzun çok üst seviyelerde olduğunu hepimiz biliyoruz.
İnce, tül kumaşlı, transparan parçaların zarafeti her zamankinden daha feminen bir hava katıyor
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