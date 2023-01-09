Seda Çavuşoğlu: Kayak
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Metalik veya bronz parlak bir şişme montla, birbirine zıt renklerdeki parçaları kombinleyerek kayak sezonunda muhteşem görüneceksiniz.
Metalik veya bronz parlak bir şişme montla, birbirine zıt renklerdeki parçaları kombinleyerek kayak sezonunda muhteşem görüneceksiniz.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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