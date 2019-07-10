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Yaz sıcaklarında rahatlık ve şıklık arasındaki dengeyi kurup kıyafet seçmekte zorlananlar için Danilo Zanni, yakın arkadaşları Luigi Santalucia ve Enis İnci’den yaz modası önerileri alıyor…

Elbette yaz, ruhları bütün yıldan daha mutlu ve parlak hale getiren mevsimdir. Günler uzar, şanslıysanız sahile gidebilir ve denize girebilirsiniz. Sıcaklıklar göz önüne alındığında, gardırop incelir ve daha fazla yer olur. Tüm giysilerimiz aniden kısalınca ne giyeceğimizi seçmek kolaydır. 40 derece havada, bahçede oturmak veya gazete okumak için giyinmek basittir; ama rüzgarın bile esmediği bir günde önemli bir davete ne giyeceğinizi bulmak öyle değil…

Erkekler olarak, yaz aylarında kendimizi kader ikileminde buluyoruz: rahatlık ya da şıklık. Cevap her zaman olduğu gibi ortada, bir atlet ve hasır bir şapka arasındadır; çünkü özellikle yaz aylarında, fark yaratan şey detaylardır.

O zaman tüm yıl yenen baklavaları saklamak için uğraşmak zorunda kalacağız (gülüyor). Bunu, bu kış kahramanı olduğum bir fıkra ile mükemmel bir şekilde anlatabilirim, ne kadar şok edici olduğunu tahmin edebilir ve bana hak verebilirsiniz. Ismarlama bir takım elbise almaya gittim ve yanımda Chris Hemsworth (Avengers’ın Thor’u) tarafından giyilen güzel bir elbisenin internetten çekilmiş bir resmini götürdüm. İlk önce onu terziye gösterdim ve gözleriyle bana gülümsedi, elbette ona neden güldüğünü sordum. Çok basit bir şekilde, bu tarz bir elbiseyi iyi ve zarif bir şekilde taşımak için belimi 5 santimetre azaltmak, göğsümü 5 santimetre arttırmak zorunda kalacağımı söyledi. 10 santimetre de uzamalıydım… Bu yüzden bu yaz için ilk önerim “cüsseye göre” giyinmektir; çünkü aksi halde risk almış olursunuz.

İkinci önerim kesinlikle basitlik… Sık sık kazak veya çarpıcı bir ceket giyildiğini görüyoruz; ama ne yazık ki bu doğru değil. Örneğin: “Bu ceket bana çok yakışmış,” diyebilirsiniz ve tabii ki de onu alırsınız; ama eve döndüğünüzde başka bir kıyafetle eşleştirebileceğiniz parçalarınız olması önemlidir. Böylece basit ve farklı kombinasyonlarda da kullanılabilirsiniz, belki bir gömlek eklemek zarif olur, ancak tişört ve hoş bir spor ayakkabı ile sportif ve dinamik bir hale de getirebilirsiniz.

Üçüncü tavsiyeme yılbaşı ağacı diyebiliriz, ağaç ormanda güzeldir; fakat onu alıp eve getirdiğimizde doğru aksesuarları eklemezsek çıplak kalır. Bu, bizim için de geçerlidir. Atkı, şapka, bilezik veya bir yüzük kişilik yaratabilir, fakat her zaman ikinci tavsiyemi unutmayın: basitlik. Serseri şapkalar, dövmeler, bracciali ve hipster hala çok rağbet görüyor; ancak ilk tavsiyeyi de unutmayın: “cüsseye göre”. Belli stilleri taklit etmek için doğanın yardımına ihtiyacımız var. Renkler, aksesuarlar, ceketler ve kravatlar… Son zamanlarda İstanbul’da yaşayan arkadaşlarım İtalyan stilist Luigi Santalucia ve Sartoria Napoletana sahibi Enis İnci’yi, çok zor seçimlerin cehenneminde bize rehberlik etmeleri için çağırdım.

Enis

Takım elbise giymek yazın zor; ama bu sene tavsiye edebileceğin bir kumaş var mı?

“Seersucker” diye tabir ettiğimiz dokuma türü kumaşlar, sıcak yaz aylarında şıklığından ödün vermeden takım elbise ya da spor ceket giyen beylerin imdadına yetişiyor. Hafifliği ve nefes alabilen özelliği sayesinde, “seersucker” takımlar sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi. Bunun yanında, keten ve pamuk dokuma kumaşlardan üretilmiş kıyafetler de aynı şekilde yaz aylarında doğru seçim.

Son zamanlarda erkeklerde kısa paça modası oluştu, bazı zamanlar bunu dize kadar bile görebiliyoruz. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun?

Paçaları olması gerektiğinden daha kısa olan pantolonlar sanki bir modaymış gibi etrafımıza yayılmış durumda… Ben bu şekilde pantolon giymenin moda olduğu fikrine katılmıyorum. Pantolonun kısalığı, özellikle ülkemizde oldukça abartılmış durumda. Ayrıca her vücut tipine de yakışan bir tarz değil. Pantolonun doğru boy ölçüsü; ayak kemiğimize kadar olan, hatta biraz daha klasik olacaksa, ayakkabımızın üstüne hafifçe dokunan ölçüdedir.

Takım elbise giyildiğinde hangi aksesuarları öneriyorsun?

Cep mendili kesinlikle kullanılmalı. Kravat takılmıyorsa, şık bir fular gömleğimizin içinde çok zarif duracaktır. Takım elbise giyen erkeğin aksesuarları oldukça sınırlıdır. Zaten abartılı aksesuar kullanmak da takım elbise giymenin zarafetini engelleyecektir. Sade şık olmak en doğrusu.

Hazır takım elbise mi, yoksa özel dikim takım elbise mi tavsiye ediyorsun? Neden?

Tabii ki özel dikim bir takım elbise…

Kişinin üzerine; kaliteli bir kumaş kullanılarak, tamamen elde dikilmiş bir takım elbiseden daha iyi hiçbir hazır kıyafet olamaz. Bunun yanı sıra, ısmarlama kıyafet diktirecek kişi için renkler ve desenler sonsuz seçenekler barındırır. Kişi takım elbisesinin her bir detayı ve modeline kendisi karar verir. Eğer iyi bir terziniz varsa, mağaza mağaza gezip, üzerinize göre bir elbise aramak zorunda kalmaz ve bunun için vaktinizi harcamazsınız. Terziniz sizin için bütün detayları halleder ve size sadece özel dikilmiş kaliteli bir elbiseyi büyük bir keyif ile giymek kalır.

Tek renk takım elbise mi? Yoksa iki farklı renkte olan parçaları birleştirmeyi mi tavsiye ediyorsun? Hangi renkler daha uyumlu olur?

Her iki seçenek de kullanılabilir. Boyu 1,60 cm’nin altında olan kişiler için, iki ayrı renk kombinasyonunu önermiyorum. Çünkü bu şekilde boyumuz daha kısa görünecektir. Eğer farklı renk ceket ve pantolon giyilecekse, üst kısım yani ceketimiz pantolondan daha koyu bir renk olmalıdır. Lacivert bir blazer ceketin altına giyilen gri renkte pantolon, her daim kurtarıcı olmuştur. Yaz aylarında pastel renk ceketlerin altına beyaz pantolon giymek de bizi temiz ve zarif gösterecektir

Luigi:

Bir erkeğin gardırobunda kesinlikle olması gereken parçalar hangisidir?

Bir erkek hayatında sadece bir kez giyecek bile olsa, mutlaka siyah bir smokine sahip olmalıdır.

Yaz için en uygun ve dikkat çekici renk hangisi?

Bu sene geçen senelere göre monoton renkleri daha az göreceğiz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi, bu sene de pembe oldukça trend bir renk. Pembe rengi kırmızının yumuşak ve kahvenin tüm tonlarıyla gerek hasır şapka, gerek ayakkabı ya da çanta gibi aksesuarlarla zenginleştirilebilir. Bu yılın baskın rengi ise safrandır. Safran rengi, çöl renkleri ile birlikte çiçek baskılı veya patchwork şekli ile karşımıza çıkacaktır.

Bir erkeğin hangi aksesuarlardan vazgeçmemesi gerekiyor sizce?

Napolili bir erkek olarak kesinlikle “cornetto rosso” diyeceğim. “Cornetto rosso”, nazar boncuğunun bir çeşit İtalyan versiyonudur. Şaka bir yana, bana göre güneyli bir erkek için güneş gözlüğü önemlidir. Güneş gözlüğü seçimi kişinin tarzı ile uyumlu olmalıdır.

Çok tehlikeli bir sorun var erkekler için: çorap. Çorap, kıyafetin karakterini belirler. Giyim tarzına uygun olarak çeşitli renk ve desenlerle kullanılan çoraplar tarzınızda farklılık yaratır.

Bu şekilde kullanılan çoraplar sade giyim tarzlarına bile bir karakter katar. Resmi organizasyonlarda çoraplar sadece otururken görünebilir, bu sebeple pantolon boyu çok önemlidir. Ne aşırı uzun ne de kısa kalmalıdır.

Bir stilist tavsiyesi verebilir misin? İnsanlar kendi tarzlarını nasıl bulabilirler?

Retorik gelebilir ama doğru stil kendinizi rahat hissettiğiniz tarzdır. Tarz dediğimiz şey aslında giydiğiniz kıyafetlerle kendinizi ifade etme şeklidir. Modayı takip ederek ve kendinize has küçük detaylar ilave ederek sıradan olmayan, farklı ve kendinize has stilinizi oluşturmuş olursunuz.