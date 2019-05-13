Hayatı Basitleştir, Geleceğini Yönet ve Mutlu Ol

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Hayat her geçen gün daha karmaşık ve süratli hale geliyor ve biz bu karmaşa içinde çok daha fazla yoruluyoruz. Maruz kaldığımız yenilikler ve ilerleyen teknolojiyse beraberinde daha çok bilgi, daha çok insan, daha çok eşya şeklinde hayatımıza dahil oluyor. Bu aralar o kadar çok hayatı sadeleştirme ve daha az eşyayla daha küçük evlerde yaşama fikri duyuyorum ki sanırım ileriye dönük olarak sadelik ve basit yaşam yeni moda olacak gibi gözüküyor…

Bana sorarsanız basit bir yaşam, adeta bir sanat icra etmek gibi günümüzde çünkü dış etkenler ve yaşam akışı bunun tamamen tersine işliyor son günlerde. Mümkün olduğunca az ve öz eşya, bilgi, insan gibi etkenlerle yaşamak bir sanat haline geldi. Hayatınızı basitleştirerek öncelikle kazanacağınız şey, günümüzün en değerli mücevheri “zaman” olacak. Basit yaşam sayesinde, bizim için gerçekten önemli olan şeylere ayırdığımız kaliteli zaman da büyük oranda artacak.

Adı basit yaşam ama kendini hayata geçirmek sanıldığı gibi basit değil aslında. Basit bir adımla başlar her şey ama zamanla bu basit adım, karmaşık bir hal almaya başlayabilir. İşte hayatımızdaki yoğun karmaşıklığa ve baş edilemez hale döndüğü noktada ilaç, bilinçli olarak tekrar basitleştirme yoluna gitmek…

Basit Hayat İçin Ne Yapmak Gerekir?

Genellikle, hayatımızı basitleştirmenin iki yolu vardır; Hedefimizi belirlemek ve bu konuda odağımızı netleştirmek ve ikincil olarak zaman hırsızlarımızı tespit etmek, dikkatimizi dağıtan ne varsa yapabildiğimiz kadar hayatımızdan çıkarmak.

Yangında ilk kurtarılacaklar gibi düşünüp öncelikleri belirlemek gerekiyor hayatımızda. Her şeye ve her yere gidemeyeceğimizi kabullenmek şart. Aslında temel konuların dışında kalan şeyleri belirlediğimiz zaman yol almaya başlıyoruz.

Basit Yaşam İçin Yapılması Gerekenler

Dikkat Dağıtan Etkenleri Azaltmak: Şehir içinde en büyük problemlerden birisi de elbette gürültü kirliliği. Dikkatimizi dağıtır, karmaşa yaratır ve basitlikten tamamen uzaktır. Bu noktada ilk yapılması gereken şey; mümkün olduğunca televizyonu kapalı tutmak, internet dışında bir işle uğraşıyorsak, başka bir işle uğraşırken interneti kapalı tutmak. Bunu yapmaktan kaçıyorsanız arkasındaki sebep çok net aslında. Kendimizi gereksiz bilgilerle ya da dikkat dağıtıcılarla oyalayarak kendimizden ve düşüncelerimizden kaçmaya çalışıyoruz. Ne İstediğimizi Bilmek ve Hayata Karşı Net Olmak: Net davranışlar; bizim için önemli olan şeyleri yapmak, önemsiz olanları yapmamak açısından çok önemlidir. Netlik, sadeliği oluşturur. Hayatımızdaki belirsizliği azaltmak ve daha fazla hayatımızı netleştirmek için gerçek hedefler belirleyebiliriz. Böylece neyi gerçekten istediğimizi belirlemiş oluruz. Net bir hedef belirlediğimiz anda, bunun hayatımızdaki en önemli şey olduğunu görecek ve inanın mutlu olacaksınız. Sadece Önemli Şeylere Zaman Ayırın: O kadar alışmışsınız ki koşturmaya ve mücadeleye… Biraz sakinleşmeye başlayınca bir şeyler eksikmiş ve bir şeyi yapmayı unutmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Merak etmeyin bir süre sonra geçecektir. Meşguliyeti azaltmak, ilk zamanlarda biraz zor gelebilir. Çünkü “program ajandanız” bir sürü işle doludur ve az iş, bir süre mantıklı gelmeyecektir. Öncelik sıralaması yapmadan beynimize ekleyeceğimiz her bir madde, beynimizin otomatik olarak “Yapılacak bir sürü iş var.” düşüncesine kapılmasına neden olur ve strese girmemize sebep olur. Bunun için, önceliklerimizi mutlaka belirlemeli ve “Yapılacak İşler Listesi”ni gerçekçi ve net bir şekilde hazırlamalıyız. Hayır’da Hayır Vardır: Yangında ilk kurtarılacaklar listesini iyi yapmadıysanız ve çalışmadıysanız ne kadar uğraşırsanız uğraşın o zamanı yönetemez ve verimli kullanamazsınız. Bu yüzden önemsiz işlere “hayır” diyebilmemiz gerekiyor. İnandırıcı bir şekilde “hayır” diyebiliyorsanız inanın birçok “evet” ten bile daha etkili olacaktır. Amaçlarımız ve önceliklerimizle örtüşen güçlü ve odaklı bir “evet”, başarının anahtarıdır. Düzen Sağlamak: Düzen oluşturmak hayatı daha basit bir hale getirecek. Bulunduğumuz her ortamda bir düzen oluşturmak, çok daha basit yaşamanızı sağlayacaktır. Üretmek için düzenli ve sade bir ortama ihtiyaç duyarız. Dikkat edin, fikir ve proje üreten insanların oldukça sade ve hatta mütevazı şartları vardır.

Zihniniz dağınıksa çalışma masanız ve gardırobunuz da dağınıktır. Çalışma masamızın üzerini temizlemek, gereksiz her şeyden kurtulmak zihninizdeki bir çok gereklilikten de kurtarır sizi. Bilgisayardaki masa üstünü temizlemek, dosyaları ve belgeleri bir araya toplamak ve mailleri mümkün olduğunca organize bir hale getirmek size zaman kazandıracaktır. Bir şey satın almadan önce, dikkatinizi dağıtacak ne varsa onlardan uzak durmak, doğru kararı vermenizi sağlayacaktır ve amacınızın dışına çıkmanızı engelleyecektir. Hayatımızda mümkün olduğunca az eşya bulundurmak da aynı şekilde fayda sağlayacaktır. “100 Eşya İle Yaşamak” kitabının bunun için iyi bir örnek olduğunu ve dünyada bir akım haline geldiğini de belirteden geçemeyeceğim.

Sessizliğin Zenginliğini Yaşa: Sessizlik artık büyük bir lüks oldu hepimizi için. İnsanlar şehirden uzak, yakıt parasını ve zaman kaybını göze alarak uzak yerlerde yaşamaya başladı. Kendinizle baş başa kalmanın mutluluğu, bir başka değer hepimiz için. Bu nedenle sessizlik zamanları oluşturun, gün içinde belli saat dilimlerini sessiz geçirin. Ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz.

Basit yaşam sürmek, bu devirde biliyoruz ki hiç de kolay değil. Bu yüzden bu yönde birazcık bilinçli ve istekli bir çaba sarf etmemiz ve önceliklerimize sadık olmamız gerekiyor. Böylece; basit, anlamlı ve daha mutlu bir hayat yaşayabiliriz.

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