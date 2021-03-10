Geleceği Şekillendiren Yeni Nesil Mutfak Senaryoları

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İçinde bulunduğumuz hassas dönem bize sağlıklı yaşam dengesini kurmayı, çevreye karşı duyarlı olmayı ve kendimizi huzurlu hissedebileceğimiz yaşam alanları yaratmayı öğretti. Kalabalıktan uzak rahatlatıcı ve dengeleyici olma beklentimiz ilişkilerimizde ve yaşam alanlarımızla olan bağlarımızı ilk sıraya yerleşti. Evlerimizde artık kalitenin sesi sonuna kadar açık, lüzumsuz ve kullanışsız bir ilaveye ise kesinlikle geçit yok!

Pandemi döneminin getirdiği yorucu tempo sayesinde evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Bizi biz yapan duyguları kişisel kalelerimizde yaşıyoruz. Belki de evde birlikte olmaktan en çok keyif aldığımız yaşam alanı olan mutfaklarımıza ise çok şey borçluyuz. Bir düşünün yemek yapmak ne kadar popüler oldu. Kadın, erkek herkes gastronominin birer parçası haline geldi. Günümüzde birlikte basit bir tatlı tarifi için hazırlık yapmak, ekşi mayalı ekmek pişirmek ve hatta birbirimize sosyal medya paylaşımlarından bunları sunmak bile başlı başına bir duygu alışverişi. Tüm bu mucizelerin, birbirine tutkuyla bağlı tasarım dinamiklerini buluşturan bir mutfakta gerçekleştiğini hayal edin. Teknoloji ile çevreciliği aşkla buluşturan, 21. yüzyılın en seçkin materyallerini bir araya getiren, geleneksel işçiliği geleceğin dahiyane çizgileriyle sarıp sarmalayan… Bundan daha büyük bir aşk gördünüz mü?

Daha fazla vakit geçirilen mutfaklar

Yaklaşık on senedir üzerinde durduğum ve nihayet gastronomi trendleri arasına da girmiş olan sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam kalitesini koruyan ürünlerin üretilmesini destekleyen bir anlayışla ortaya çıkan “Daha Sağlıklı Mutfaklar” kavramı oluştu. Görüyoruz ki tüketicinin kalbine girmiş markaların ortak özelliği artık yaratıcılık, inovasyon, çevre duyarlılığı, doğal yaşam ve insan değerlerine saygı oluyor.

Valcucine, doğadaki malzemeleri en az seviyede kullanarak ve geri dönüşüm anlayışını çağdaş tasarım ile birleştirerek üst segmentte üretim yapan ilk ve tek mutfak firması. Bir yanda natüralist doku ve organik formlar diğer yanda alışılagelmedik renkler ve materyaller ile maksimum verime dayalı fonksiyonel teknolojiler geliştiriliyor. İşte tüm bunlar daha fazla vakit geçirilen mutfaklar için. İnsanların tencere ve tavalara hızlı erişime ihtiyaç duyması ve artan pişirme sıklığını karşılamak için daha fazlasını satın alması nedeniyle rafların, entegre kesme tahtası gibi kullanılabilirlik için ayarlanmış mutfak yüzeylerine de bir yatırım olduğunu görüyorum. Renklere olan ilginin ortadan kalkması ve nötr mutfakların popülaritesinin artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Klişeleşmiş sisteme karşı bir jest niteliğinde mutfaklar

Yeni nesil şefler, mutfaklar için temizlenmesi kolay bir seçenek olan gözeneksiz ve bakım gerektirmeyen malzemelere yatırım yapıyor. Mevcut pek çok muhteşem yeni ürünle, tasarımdan ödün vermenize gerek yok. Doğal taş kesinlikle bir trend ve artık kullanılabilirlikle birleştirilebiliyor. Özellikle Valcucine, Scavolini, Armony ve Febal gibi mutfak için tasarlanan duvar sistemlerine özel ve toplu yaşam alanlarına çağdaş ve fonksiyonel çözümler getiren markalara yönelin. Klişeleşmiş sisteme karşı bir jest niteliğinde mutfaklarla hayata bakışınızı değiştirmek ve akışı sağlıklı yönetmek kaçınılmaz bir deneyim. Madem bundan sonra kendimize daha iyi bakacağız, o zaman bunca zaman bize çok iyi bakan mutfaklarımız da bundan pay çıkartmalı.