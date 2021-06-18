Farklı Tasarımlara Sahip Banyo Şampuanlıkları

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Evimizin salonlarında, mutfak ve banyolarında birbirinden farklı tasarımlara sahip dekorasyon ürünleri bulunur. Ev dekorasyonunun bulunduğu tüm alanlarda bir bütünlüğü yakalamak amacıyla dekorasyon ürünlerinin hem işlevsel hem de görsel olarak dikkat çekici olmasını isteriz. Banyo dekorasyonunda ise kişisel eşyaların daha düzenli ve muhafazası esnasında daha iyi bir görüntü oluşturması için raf ya da dolap gibi ürünlere ihtiyaç duyulur. Ülkemizde birden fazla marka tarafından ve farklı tasarımlarla üretilen banyo dekorasyon ürünleri bulunmaktadır.

Banyo şampuanlık modelleri ise duş bölgesinde sabun, sünger, lif ve şampuanın daha düzenli ve bir arada bulunması amacıyla kullanılmaktadır. Banyo şampuanlık modelleri, plastik ve metallerden üretilmektedir. Kullanım ihtiyaçlarına göre üretilen raflı seçenekleri sayesinde ürünlerin monte işlemleri arasında da farklılıklar görülmektedir. Banyoda bulunan duvarın yapısına göre vidalı, askılı ya da vantuzlu montaj seçenekleri bulunmaktadır. Duvara montaj işlemlerinin yanı sıra duşa kabinde bulunan duş başlığına takılabilecek modelleri de bulunmaktadır. Banyo şampuanlık modelleri metal olanları çelik, krom, pirinç ya da alüminyum kullanılmıştır. Su ile uzun süreli temas ettiği için hiçbir şekilde paslanma yapmama özelliğine göre üretilmişidir.

Banyo Şampuanlık Çeşitleri

Banyo dekorasyonunda kullanılan raf ve dolap gibi ürünlerin yanı sıra hem kullanım kolaylığı sağlayan hem de dekorasyon için ihtiyaç duyulan bazı ürünler bulunur. Bu dekorasyon ürünleri ise aynalar, tuvalet kağıtlığı ve havluluk modelleridir. Banyoda temizlik ürünlerinin bir arada olması ve daha tertipli olması amacıyla farklı boyutlara göre üretilirler. Kullanım alanlarına göre üretilen bu aksesuarlar, dikkat çekici güzelliklere sahiptir. Banyo şampuanlık modelleri duş bölümünde kullanılmak amacıyla özel olarak üretilmiştir. Metal ve plastik malzemelerden üretilmiş bu ürünlerin boyutları arasında da farklılıklar bulunur. Plastik maddeden üretilen ürünler genellikle birden fazla ya da tekli olarak satılmaktadır. Metal malzemeden üretilen modeller ise paslanmaz özelliklere sahiptir. Vida, vatuz ya da yapıştırma özelliklerinin yanı sıra asılarak kullanılan modelleri de bulunur. Asılarak kullanılan ürünler ise özellikle duşa kabin bölgesine takılarak ihtiyaç durumlarında kolay bir şekilde yeri değiştirilebilir.

Raflı banyo şampuanlık modellerinin boyutları genellikle 252060 cm ölçülerindedir. Ayrıca her raf arasında farklı boyutlarda ürünleri yerleştirmeniz mümkünken kenarlarında bulunan ekler sayesinde malzemelerin düşmesi engellenir. Lif gibi eşyaların kullanıldıktan sonra kaldırılması içinse askı detayı bulunan modelleri de bulunur. Köşe duvarlara montaj edilebilen bu modellerin tekli, 2’li ya da 2’lü rafa sahip modelleri bulunur. Yaylı sistemle takılabilen bu ürünler duvarın delinmesine gerek duyulmadan takılabilmektedir. Raf arasındaki yüksekliklere göre değişiklik gösterebilir. İster farklı bölgelere isterseniz köşe bölgeye montajı yapılan dikdörtgen ya da üçgen şeklinde özel olarak tasarlanmışlardır. Banyo şampuanlık modellerinin alt kısımlarının boşluk bırakılmasının nedeni ise su birikmesini önleyerek ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamaktır. Dula asılan şampuanlık modelleriyse duş aldığınız sırada ihtiyaç duyulan bütün ürünlere daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktır. Duş başlığının takılması dışında duvara şampuanlığı vantuzla sabitleyebilirsiniz. Oldukça hafif olması nedeniyle plastik malzemelerden üretilen ve raf sayılarında değişkenlik gösteren modelleri bulunur. Sabun, lif ya da şampuanlık gibi farklı temizlik ürünlerinin konduğu göz detaylarının yanı sıra farklı ürünlerinin konmasına imkân tanıyan askılı modelleri de bulunmaktadır.

Banyo Şampuanlık Fiyatları

Evlerde farklı kullanım amaçlarına göre özel olarak üretilen dekorasyon ürünleri bulunur. Bu ürünler dolapların haricinde ürünlere daha kolay bir şekilde ulaşmak ve daha tertipli durması amacıyla kullanılmaktadır. Banyo dekorasyonları arasında yer alan şampuanlık modelleri metal ve plastik olarak üretilmiştir. Banyo şampuanlık fiyatları her zevke ve her bütçeye özel olarak üretilmiştir. Plastik maddeler kullanılarak üretilen banyo şampuanlık modelleri metal modellerine göre daha uygun fiyata satılmaktadır. Metal malzemesinden üretilenler ise genellikle pirinç ve krom kullanılarak üretilmiştir. Paslanmaz özellikleri ve raf sayılarına göre fiyatları arasında değişiklik göstermektedir.

Gelişmiş bir e-ticaret deneyimine sahip https://www.evim.com/ sitesini ziyaret ederek farklı raf sayılarına ve özelliklerine göre banyo şampuanlık modellerini görebilirsiniz. Her zevke ve her banyoya özel olarak üretilen banyo şampuanlık modelleri, farklı raf sayılarına, tasarımlarına ve kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Şampuanlık modellerini etkileyen bir diğer konu ise duşa kabine takılan ya da duvara montaj yapılan özellikleridir. Farklı markalar tarafından farklı malzemeler kullanılan şampuanlık modelleri arasında da fiyat farklılıkları görülmektedir.