En Güzel Renklerin Ayı

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Kendinizi en çok kendiniz yoruyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Üşengeçliğiniz oldukça yoruyor sizi… Vakit ayırmadığınız, gerçekleştiremediğiniz planlar, hayata dair yapmadığınız dokunuşlar, bir türlü zamanı denk getiremeyip göremediğiniz arkadaşlar… Bunlar hep bir yük omzunuzda… Mevsimlere uysanız belki de çok rahatlayacaksınız… Sonbaharda fazlalıklarınızdan kurtulsanız, kışın köşenize çekilseniz, içinize dönseniz, baharda tomurcuklar açsanız, yeni planlar yapsanız ve yazın son sürat hayatınıza vira vira deseniz… Bir düşünün bu teklifimi ve bu ay beraber trendlere bakalım…

TRENTE İSTANBUL

Trente İstanbul, Gökçen Akşehirlioğlu tarafından 2017 yılında, günümüz şehirli kadınlarından ilham alarak kuruldu. Yoğun ve hareketli şehir hayatında kadınlara ayak uyduracak, rahat ve şık parçalarla kendinizi farklı hissetmenizi sağlayabilmek amacıyla tasarlanan parçalar efsane!

ANAR GÜZEL

5 sene Çince mütercim tercümanlık bölümünde okuduktan sonra tasarım merakı peşini bırakmayınca 2 sene moda tasarım bölümü okuyup hayallerinin peşinden koşan Anar Güzel, kendi adıyla markasını oluşturmaya karar veren çok özel bir tasarımcı. Tasarımların hepsi el işçiliği olup, kişiye özel tasarlanmakta. Her tasarımının, herkes gibi kendine has hikayesi var.

PIA BRAND

Pia Brand, koleksiyonlarında eğlenceli detaylar ve modern kesim ürünlerle güçlü kadının siluetini yansıtıyor. Son dönemde dünyada yaşanan en büyük sorunlardan biri olan özgürlük temasının altını çiziyor. Ürünlerde özgürlük temasını fındıkkıran karakteri ile sembolize ederek renkli ve dinamik detaylara yer veren markanın özgürlük tutkusu koleksiyonlardaki her parçada kendini gösteriyor. Ürünlerde şıklık, rahatlık ve sadelik hissinin yanı sıra güçlü bir siluet ve eğlenceli nakışlar bulunuyor.

MAISON MICHEL

80 yılı aşkın bir süredir Paris’in vazgeçilmez şapka ve aksesuar üreticisi bu markaya vuruldum. Aksesuarı hayatının merkezine koyan herkesin muhakkak uğraması için adres; 22 Rue Canbon.

LUG VON SİGA

2010 yılında kendi kurduğu hazır giyim markası LUG VON SIGA ile İstanbul ve Londra moda haftaları kapsamında gerçekleştirdiği defilelerle uluslararası platformda Türkiye’yi temsil eden Gül Ağış şimdiye kadar hazırladığı Hamam, Töre, Kapalıçarşı ve Ayna koleksiyonlarıyla Osmanlı-Türk kültürünün öğelerini çağdaş bir yaklaşımla sunarak dünya basınından da büyük ilgi gören bir tasarımcı.

CELESTE MOGADOR

Mücevher, aksesuar ve dekoratif objeler tasarlayan Céleste Mogador’un her bir ürünü el yapımı olup, renk cümbüşünü tasarladığı her objeye dolu dolu yansıtan bir firma. Broşları favorim ve Ankara’da sadece Arjantin 22 butikte.

BLOOMÉA

Blooméa zümrüt ışıltısı, vücuttaki çatlakları dereceli biçimde silen bir tedavi yöntemi. Bu da estetik dünyasında gerçek bir devrim sayılıyor son yıllarda. Blooméa tedavisi sonrasında yara izlerinin görünümünde belirgin bir azalma gözlemleniyor. Cildin lekesiz, daha düzgün olmasını sağlamak ve cilt rengini eşitlemek için düzenli olarak yapılan Blooméa® Coup d’éclat (Aydınlık Cilt) tedavisi Ankara’da sadece Beauty Park Oran’da uygulanan bir prosedür.

FITINTIME

Fitintime, üstün Alman teknolojisi ile üretilen EMS (Electro Muscle Stimulation) sistemine dayalı yeni nesil bir spor deneyimidir. Miha Bodytec teknolojisinin gönderdiği akımlar beynin vücuda gönderdiği sinyalleri simüle ederek eklemlere ve iskelet sistemine baskı oluşturmadan konvansiyonel yöntemlerin çok ötesinde bir kas çalışması gerçekleştirir. Bu teknolojiyi deneyimlenmiş biri olarak size Çayyolu’ndaki stüdyoyu tavsiye ediyorum.