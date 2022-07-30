Cut Out Alarmı
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Kendall Jenner’la ses getiren cut out trendi, yaz sezonu koleksiyonlarının vazgeçilmezi oldu. İlerleyen zamanlarda daha çeşitli modellerini göreceğimiz trendi ilk yakalayanlar arasından olun!
Kendall Jenner’la ses getiren cut out trendi, yaz sezonu koleksiyonlarının vazgeçilmezi oldu. İlerleyen zamanlarda daha çeşitli modellerini göreceğimiz trendi ilk yakalayanlar arasından olun!
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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