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Cut Out Alarmı

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Yazarlar

Cut Out Alarmı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kendall Jenner’la ses getiren cut out trendi, yaz sezonu koleksiyonlarının vazgeçilmezi oldu. İlerleyen zamanlarda daha çeşitli modellerini göreceğimiz trendi ilk yakalayanlar arasından olun!

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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