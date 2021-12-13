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Başarı İçin Gerçeklik

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Yazarlar

Başarı İçin Gerçeklik

yazan:
44
Okuma süresi 2 dakika

Move Mimarlık A. Ş’nin elinden çıkmış, One Tower’da, Güler çifti için tasarlanan proje, keskin hatlarının yanı sıra yumuşak bir atmosfer elde etmek için düşünülmüş bir tasarımdır.

Hepimizin bildiği üzere çoğu İç Mimarlık şirketi; internet sitesi, sosyal medya sayfası vb. yerlerde tüketiciye render dediğimiz gerçek olmayan görseller sunarak algıda seçicilik yapmaya çalışmaktadır. Üstelik bu görsellerin uygulanmış olmasına ya da uygulandığında çıkan sonucun vaat edilen olmadığına bakılmaksızın. Biz Move Mimarlık A.Ş ailesi olarak yıllardan beri süre gelen tasarım-sonuç ilişkisi çizgimizden asla ayrılmadık ve ayrılmaya da asla niyetimiz yok. Yine sizlerle tasarımıyla yüzde yüz aynı olan, bitmiş bir projenin görsellerini paylaşarak detaylı incelemesini yapacağım.

Ankara’nın iddialı olduğu kadar da elit konut yerleşkesi olan One Tower’da bulunan projemiz, Kubilay&Gamze Genç çifti için tasarlanmıştır.

Referanslarımız aracılığı ile tanışmış olduğumuz bu oldukça vizyonlu çift ile yaptığımız ilk toplantıda aldığımız notlar sonucunda anladığımız yıllardır yaşamış oldukları evden sıkılmış olmalarıydı, evin genel alt yapı sorunları olması da cabasıydı.

Bizden istenilen keskin çizili bir evin yumuşak bir atmosferinin olmasıydı. Keskinliği genel olarak tasarım hatlarına yansıtabildik. Lakin keskin bir tasarımı yumuşatırken hem şık bir sonuç elde etmemiz, hem de fikrin uygulanabilir olması gerekiyordu. Yumuşatma işlemini renklerle ve ufak ahşap rengi dokunuşlarla yapmaya karar verdik ve gördüklerimiz umut vericiydi. Peki nasıl şık olmasını sağlayacaktık? Bunun içinde küçük ama belirgin detaylar gizlemeye ve bunların sayısını oldukça çok tutmaya karar verdik. Daha sonra, yeterli olmadığını fark ettik ve aydınlatma unsurlarından destek aldık. Yine istediğimiz kıvamda olduğunu hissetmediğimiz de ise metal kontrastlar ve detaylarla işledik. Sonuç bizi memnun etmişti. Geriye kalan tek şey, bu hareketi tüm yaşam alanlarına yaymaktı. Bunun için başlangıç noktamız, mantıklı bir alan olan, salondu. Kapıları olmayan açık bir salondaki hareket siz kusurlu davranmazsanız bile kendiliğinden eve yayılacaktı. Bu muhteşem projemiz Genç ailesine hayırlı olsun. Detaylı fotoğrafları için sosyal medya mecralarımızı ya da internet sitemize bakabilirsiniz.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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