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Barış Küpçü: Move Mimarlık için Malikane Dönemi

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Yazarlar

Barış Küpçü: Move Mimarlık için Malikane Dönemi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık şirketlerinden Move İç Mimarlık, 2000 m2 lik peyzaj alanı ve 1200 m2 lik kapalı alanı ile  Ankara’nın tek malikane formuna dönüşebilen yeri “Yeşil Barış Konakları” projesiyle görkemli bir atmosfer yaratıyor.

Move İç Mimarlık; Yeşil Barış Konakları projesinde alışılagelen Türk avangart stilini şık bir çizgiyle sunarken, Türk geçmişinin görkemli renklerini kullanarak da zengin bir atmosfer yaratıyor. Bu, projeyi çok daha akılda kalıcı kılıyor. Detaylara Batı’nın klasik çizgisini de eklediklerini belirten Move İç Mimarlık’ın Türkiye çapındaki sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici bir proje çıktığını vurgulayarak “Firma olarak araştırmacı, gelişime acık ve çözüm odaklı projeler üretiyoruz. Çağın getirdiği yeni mimari tasarımların bilincinde hareket ediyoruz. Bu projemizde bir ev kullanışlı, modern ve şık nasıl olur, onu göstermek istedik. Özellikle evlerin, iş insanları ve aileler  için huzur alanı olduğunu düşünecek olursak, Move İç Mimarlık olarak çözüm ortaklarımıza huzur kattığımızı bilmek oldukça gurur verici.” diyor.

Farklı alanlarda geliştirdiği projelerle tasarım dünyasında öne çıkan Move İç Mimarlık, tecrübeli ekibiyle yenilikçi bir çizgide ilerlemeye devam ediyor. Ankara’nın en iddialı konut projeleri arasında dikkat çeken “Yeşil Barış Konakları” projelerinde imzası bulunan firma, çözüm odaklı bir tasarım anlayışı benimsiyor. Vizyoner sahibi için tasarlanan bu malikane, geçmiş ve gelecek kavramlarını mimari anlamda harmanlarken, tasarımında pek çok farklı ülkeden esintilere sahip.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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