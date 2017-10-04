Panora Alışveriş Günlükleri – Şeyma Korkmaz ve Ceren Yalazoğlu Karakoç
Panora Alışveriş Günlükleri; Şeyma Korkmaz, Ceren Yalazoğlu Karakoç
Olağanüstü kadınlar Brigitte Lacombe’nin kadrajıyla ölümsüzleşti. #mag #onlymag #magheryerde instagram.com/p/BZvJ…
Pınar Altuğ Atacan ve Pınar Sabancı katıldıkları davetlerde çocuklarıyla takım giyinmeyi tercih… instagram.com/p/BZtq…
Rachel Araz Kiresepi, çiçekli tacı ve elbisesindeki desenlerle, Frida Kahlo’yu andırdı.… instagram.com/p/BZtB…
Sezonun en dikkat çeken teması ‘Janus’ ile desen hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı. Janus, bir… instagram.com/p/BZsw…
Bianca Brandolini, Dior ile kışın gelişini şimdiden müjdeledi. biancabrandolini dior #mag… instagram.com/p/BZrY…
Panora Alışveriş Günlükleri; Şeyma Korkmaz, Ceren Yalazoğlu Karakoç
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
Şeyma Korkmaz – Ceren Yalazoğlu Karakoç Giyim tarzını nasıl özetlersin? Şeyma: Bir kadın olarak şık olmayı seviyorum ama aynı