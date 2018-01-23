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MAGICAL Night 2017

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MAGICAL Night 2017 – MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” ünlü isimlerin katılımı ile Bilkent Otel’de gerçekleşti.

2004 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş birçok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG, yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile sektöründeki hayatına devam eden bir yayın grubudur. MAG Aylık bir dergi olup, her ay içeriğimizde önemli isimler ile kapak moda çekimleri, röportajlar yer almaktadır. Genel olarak içeriği moda, sağlık, kültür-sanat, cemiyet ve sosyal hayat üzerinedir. Kapak çekimlerimizi genellikle Türkiye’nin önde gelen ailelerinin üyeleriyle gerçekleştirmekteyiz.

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