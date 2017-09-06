Mag Dergi Temmuz-Ağustos Kapak Çekimi, Açalya Samyeli Danoğlu
Açalya Samyeli Danoğlu Mag Dergi Temmuz-Ağustos kapak çekimi
Milano Fashion Week’te donatella_versace rüzgarı ...#mfw #mag #onlymag #magheryerde @ Milan, Italy instagram.com/p/BZXy…
Arzu Sabancı, dünyaca ünlü kadın markası Pinko için hazırladığı yeni koleksiyonunun çok yakında… instagram.com/p/BZWV…
1907 Fenerbahçe Derneği, eski başkanlar, üyeler, sporcular, Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu… instagram.com/p/BZWK…
DenizBank’ın kuruluşunun 20. yıl dönümü için Zorlu Center’da düzenlenen özel etkinliğe iş… instagram.com/p/BZVt…
Sonbaharın gelişiyle dolapların arka raflarından çıkan deri şortlar Yasemin Özilhan’ında… instagram.com/p/BZTp…
Londra’da Central Saint Martins College of Art and Design’da İç Mimarlık ve Alan Tasarımı okuyan Joyce Kohen,