Mag Dergi Eylül Ayı Kapak Çekimi, İdil Fırat
Mag dergisi Eylül sayısı İdil Fırat kapak çekimi…
Milano Fashion Week’te donatella_versace rüzgarı ...#mfw #mag #onlymag #magheryerde @ Milan, Italy instagram.com/p/BZXy…
Arzu Sabancı, dünyaca ünlü kadın markası Pinko için hazırladığı yeni koleksiyonunun çok yakında… instagram.com/p/BZWV…
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Sonbaharın gelişiyle dolapların arka raflarından çıkan deri şortlar Yasemin Özilhan’ında… instagram.com/p/BZTp…
Mag dergisi Eylül sayısı İdil Fırat kapak çekimi…
Giorgio Armani, İstanbul Avrupa Yakasının en prestijli bölgelerinden birinde, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi No 41’de açılan konsept
Çaba Derneği’nin etkinliklerinde yer alan gençlerin daha aktif rol almak istemesi sonucunda, iş hayatında hızlı yükselişler gösteren