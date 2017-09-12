Mag Dergi Eylül Ayı Kapak Çekimi, İdil Fırat

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Milano Fashion Week’te donatella_versace rüzgarı ...#mfw #mag #onlymag #magheryerde @ Milan, Italy instagram.com/p/BZXy…

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