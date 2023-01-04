Hazal Subaşı Kapağımızda
TRT1’de yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinin Leyla’sı Hazal Subaşı, ilk bölümü 2 Aralık tarihinde Netflix’te yayımlanan distopik macera türündeki “Sıcak Kafa”yla, TV’den sonra dijital platformda da sevenleriyle buluştu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey’de derecesi bulunan güzel oyuncuyla, yeni projesini konuştuğumuz muhteşem bir kapak çekimi gerçekleştirdik. Adını Sen Koy, Çukur ve daha birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu, hem usta yönetmenler ve oyuncularla çalışmış olmanın verdiği heyecanı hem de Sıcak Kafa dizisinde başrolü canlandırmanın gururunu MAG Okurlarıyla paylaştı.
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