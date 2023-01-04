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Hazal Subaşı Kapağımızda

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Hazal Subaşı Kapağımızda

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

TRT1’de yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinin Leyla’sı Hazal Subaşı, ilk bölümü 2 Aralık tarihinde Netflix’te yayımlanan distopik macera türündeki “Sıcak Kafa”yla, TV’den sonra dijital platformda da sevenleriyle buluştu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey’de derecesi bulunan güzel oyuncuyla, yeni projesini konuştuğumuz muhteşem bir kapak çekimi gerçekleştirdik. Adını Sen Koy, Çukur ve daha birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu, hem usta yönetmenler ve oyuncularla çalışmış olmanın verdiği heyecanı hem de Sıcak Kafa dizisinde başrolü canlandırmanın gururunu MAG Okurlarıyla paylaştı.

 

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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