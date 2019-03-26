Hazal Kaya ile Moda ve Güzellik
27
İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Özgür Masur defilesi öncesi ekranlarının sevilen isimlerinden Hazal Kaya ile karşılaştık.
İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Özgür Masur defilesi öncesi ekranlarının sevilen isimlerinden Hazal Kaya ile karşılaştık.
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Giyilebilir teknolojinin öncülerinden olan Ezra&Tuba, 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da moda severlerle buluşturdu. İlhamını
Türk tasarımının öncü isimlerinden Özlem Süer yeni koleksiyon sunumu h2o’da insan hayatı için nefesten sonra gelen en
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu 80’ler disko ruhunu yansıtan bir parti ile
Bir Yorum Ekleyin