Deren Talu: Kararlı, Cesur, Sosyal
Defne Samyeli’nin kızı olarak küçük yaşlarından bu yana göz önünde olan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları sevenleri tarafından merakla takip edilen, Las Vegas doğumlu Deren Talu; oldukça prestijli okullarda eğitim almış bir oyuncu. Aynı zamanda duru güzelliğiyle de dikkat çeken Talu’yu son olarak “Seversin” adlı romantik komedi yapımında izlemiştik. Son Kale Hacıbey filmi ve Akıncı dizisiyle de karşımıza çıkan güzel oyuncu; eğitim hayatından canlandırmak istediği karakterlere, annesinden aşka, merak edilenleri MAG Okurları için özel olarak cevapladı…
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