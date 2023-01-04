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Deren Talu: Kararlı, Cesur, Sosyal

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Deren Talu: Kararlı, Cesur, Sosyal

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Okuma süresi 1 dakika

Defne Samyeli’nin kızı olarak küçük yaşlarından bu yana göz önünde olan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları sevenleri tarafından merakla takip edilen, Las Vegas doğumlu Deren Talu; oldukça prestijli okullarda eğitim almış bir oyuncu. Aynı zamanda duru güzelliğiyle de dikkat çeken Talu’yu son olarak “Seversin” adlı romantik komedi yapımında izlemiştik. Son Kale Hacıbey filmi ve Akıncı dizisiyle de karşımıza çıkan güzel oyuncu; eğitim hayatından canlandırmak istediği karakterlere, annesinden aşka, merak edilenleri MAG Okurları için özel olarak cevapladı

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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