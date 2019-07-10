Bensu Soral Baş Backstage Görüntüleri
8
Bensu Soral Baş ile Gerçekleştirdiğimiz Özel Çekimin Backstage Görüntüleri
Bensu Soral Baş ile Gerçekleştirdiğimiz Özel Çekimin Backstage Görüntüleri
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Özgür Masur defilesi öncesi ekranlarının sevilen isimlerinden Hazal Kaya ile karşılaştık.
İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen #aslifilinta defilesi öncesi sevilen şarkıcı ve söz yazarı Nil Karaibrahimgil'in MAG okurlarına
İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen #aslifilinta defilesi öncesi sevilen isim Zeynep Sever Demirel ile moda ve güzellik
Bir Yorum Ekleyin