En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Bensu Soral Baş Backstage Görüntüleri

Video

Bensu Soral Baş Backstage Görüntüleri

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Bensu Soral Baş ile Gerçekleştirdiğimiz Özel Çekimin Backstage Görüntüleri

0
Etiketler:
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Video

İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Özgür Masur defilesi öncesi ekranlarının sevilen isimlerinden Hazal Kaya ile karşılaştık.

Video

İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen #aslifilinta defilesi öncesi sevilen şarkıcı ve söz yazarı Nil Karaibrahimgil'in MAG okurlarına

Video

İstanbul Moda Haftası kapsamında gerçekleşen #aslifilinta defilesi öncesi sevilen isim Zeynep Sever Demirel ile moda ve güzellik

%d blogcu bunu beğendi: