Başarılı oyuncu Hande Doğandemir’in MAG Okurlarına Özel Kapak Videosu Sizlerle
Hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinde birçok ödüle layık görülen Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir ile JW Marriott İstanbul Bosphorus’ta çok keyifli bir röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Rol aldığı tüm projelerde sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kamera arkasından oyunculuğa geçen serüvenini, yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filminin detaylarını ve kendisine dair merak edilenler MAG Ağustos sayısında sizlerle…
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