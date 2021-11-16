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Başarılı oyuncu Hande Doğandemir’in MAG Okurlarına Özel Kapak Videosu Sizlerle

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Başarılı oyuncu Hande Doğandemir’in MAG Okurlarına Özel Kapak Videosu Sizlerle

yazan:
62
Okuma süresi 1 dakika

Hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinde birçok ödüle layık görülen Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir ile JW Marriott İstanbul Bosphorus’ta çok keyifli bir röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Rol aldığı tüm projelerde sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kamera arkasından oyunculuğa geçen serüvenini, yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filminin detaylarını ve kendisine dair merak edilenler MAG Ağustos sayısında sizlerle…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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