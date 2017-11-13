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Ferrari Sahiplerinden İstanbul’da Konvoy!

Motor Sporları

Ferrari Sahiplerinden İstanbul’da Konvoy!

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Ferrari sahipleri, Sportif Motor Sporları’nın düzenlediği 3. Hill Climb kapsamında keyifli bir etkinliğe imza attı. Ferrari’nin Türkiye distribütörü Fer Mas’ın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, 21 Ferrari sahibi İstanbul’da biraraya gelerek görkemli bir konvoy oluşturdu. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel ve organizasyon sorumluları Uğur Işık ile Kerem Zorlu’nun ev sahipliğindeki Ferrari Hill Climb etkinliği, 4 kilometrelik tırmanma parkurunun koşulmasının ardından sona erdi.

Türkiye distribütörlüğünü Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın yaptığı, dünyanın önde gelen spor otomobil markası Ferrari, Türkiye’deki Ferrari sahipleri için düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Fer Mas’ın destekleriyle, Sportif Motor Sporları’nın düzenlediği, 3. Hill Climb kapsamında Kuruçeşme Fer Mas Showroom’da buluşan 21 Ferrari sahibi, görkemli bir konvoy oluşturarak 4 kilometrelik tırmanma parkurunun bulunduğu Şile’ye doğru hareket etti. Şile Ovacık’ta oluşturulan 4 kilometrelik tırmanış parkurunu tamamlayan Ferrari sahiplerine, Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, organizasyon sorumluları Uğur Işık ve Kerem Zorlu eşlik etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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