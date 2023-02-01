Sergi Açılışına Büyük İlgi
Murat Pilevneli’nin Dolapdere’deki galerisinde, yoğun ilgi gören bir sergi açıldı.
Başarılı sanatçı Ali Elmacı, “Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle” başlıklı sergisinde, son dönem kağıt ve tuval eserlerinin yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini de izleyicinin beğenisine sundu. Sergide Elmacı’nın, “Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım”, “Bahçeye de Çıkarız” ve “Beni Kendinden Fazla Sev” isimli üç kısa metraj filmi sanatseverlerle buluştu. Ünlü isimlerin katıldığı davetle açılışı yapılan Ali Elmacı’nın sergisi, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
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