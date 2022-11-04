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Prestijli Okullara Açılan Kapı

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Etkinlik

Prestijli Okullara Açılan Kapı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Uluslararası eğitim danışmanlık firması Studylon’un MAG PR Solutions ile Bilkent Otel Ankara’da düzenlediği yurt dışı eğitim süreçleri hakkındaki seminer yoğun ilgi gördü.

Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle Oxford, Cambridge, Harvard ve MIT başta olmak üzere prestijli okullarda eğitim fırsatı sunan Studylon’un seminerinde katılımcılar; firmanın kurucu ortağı Alper Ilgınöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu’ndan eğitim süreçleri ve yurt dışında eğitimin önemi hakkında bilgi aldı. Başarılı bireylerin yetişmesinde, sundukları imkânları detaylarıyla anlatan Studylon yetkilileri, davetlilerin sorularını yanıtlayarak birebir değerlendirmede bulundu.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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