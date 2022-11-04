Prestijli Okullara Açılan Kapı
Uluslararası eğitim danışmanlık firması Studylon’un MAG PR Solutions ile Bilkent Otel Ankara’da düzenlediği yurt dışı eğitim süreçleri hakkındaki seminer yoğun ilgi gördü.
Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle Oxford, Cambridge, Harvard ve MIT başta olmak üzere prestijli okullarda eğitim fırsatı sunan Studylon’un seminerinde katılımcılar; firmanın kurucu ortağı Alper Ilgınöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu’ndan eğitim süreçleri ve yurt dışında eğitimin önemi hakkında bilgi aldı. Başarılı bireylerin yetişmesinde, sundukları imkânları detaylarıyla anlatan Studylon yetkilileri, davetlilerin sorularını yanıtlayarak birebir değerlendirmede bulundu.
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