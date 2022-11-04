Calvin Klein ile Saat&Saat İş Birliği
Saat&Saat, küresel moda markası Calvin Klein ile distribütörlük anlaşması imzaladı. İstanbul’da düzenlenen keyifli bir davet ile markanın Türkiye’ye gelişi kutlandı.
Calvin Klein’ı ürün portföyüne katan Saat&Saat, markanın Pazarlama Direktörü Ayşem Suner ve Mert Vidinli ev sahipliğinde gerçekleşen bir davet düzenledi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, konuklara müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşattı.
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