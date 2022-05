Yurt Dışındaki Eğitimden Türkiye’deki Şirketlere: GreaTR

Okuma süresi 7 dakika

Yurt dışında okuyan Türk öğrencilerini, Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle buluşturarak iş ve staj olanakları sağlayan GreaTR’ın kurucusu Talya Nisari, kurdukları platformun detaylarını anlatırken, elde ettikleri başarıları paylaşıyor…

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

1999 İzmir doğumluyum. Özel İzmir Amerikan Koleji’nde lise eğitimimi tamamladıktan sonra City University Londra’ya kabul edildim ve üç yıldır burada hukuk okuyorum. Önümüzdeki yıl da King’s College London’da hukuk yüksek lisansımı yapmayı planlıyorum. Küçüklüğümden beri hep çok girişken ve yaratıcı ruhlu bir çocuktum. Hem okul içinde hem de okul dışında hep birden fazla şeyi bir arada yürüttüm: Spor, tiyatro, dans, sosyal sorumluluk projeleri, derslerim ve sosyal hayatım gibi. İçinde bulunduğum sosyal ortam sayesinde de her zaman iş ortamlarına hakimdim ve bana sunulan fırsatları hep en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Üniversitedeyken de sadece okumayacağımı çok iyi biliyordum, ki işin sonunda öyle oldu. Özellikle korona döneminde ben krizi fırsata çevirenlerdenim. İki arkadaşımla beraber hem sosyal hem de profesyonel olarak yurt dışında okuyan Türk öğrencileri globalde bir araya getirecek bir platform yapmak istedik ve bir buçuk yılda şirketleşip adına GreaTR dediğimiz ve şu anda da çok iyi şekilde devam ettirdiğimiz start-up’ımızı kurduk. Bunun yanı sıra, kendimi en iyi ifade ettiğimi düşündüğüm alanlardan biri Instagram. Geçmişten beri en büyük ilgi alanlarımdan biri de modaydı. Modaya özellikle son birkaç yılda ilgim o kadar arttı ki, bir noktada hem hayatımla hem de giydiklerimle insanlara ilham olmayı çok istiyorum. Hayatım boyunca, yaptığım meslek her ne olursa olsun, insanlarla iletişim benim için olmazsa olmaz. Bu nedenle, okuduğum meslek de kurduğum start-up da merkezinde insan ilişkilerini barındıran alanlar, çünkü ben gerçekten insanın insandan her zaman, her yaşta birçok şey öğrenebileceğini ve birbirlerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Benim de, ekibimin de en çok benimsediği mottolardan biri “Hayat boyu öğrenelim, birlikte öğrenelim.” olmuştur. Bana göre sürekli ilerlemenin en iyi yolu devamlı ve kolektif bir şekilde öğrenmektir. GreaTR’ın en başından beri dediğimiz gibi, bir arada olup gelişimimize hız kesmeden devam edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu felsefeyi benimseyen insanlarla beraber yürüyeceğimiz daha çok yol var.

GreaTR’ın kuruluş amacı nedir?

GreaTR olarak yurt dışında okuyan genç Türk yetenekleri Türkiye’deki şirketlerle bir araya getirerek, şirketlerin aradıkları genç yetenek ihtiyacına globalde en iyi eğitimi almış nitelikli gençlere ulaşıp kendilerini anlatabilecek ortamlar yaratıyoruz. Yola çıktığımız “tersine beyin göçü” mottosuyla yurt dışında okuyan ve ülkemizin geleceği olan gençlerin Türkiye içerisinde bulunan fırsatlar konusunda farkındalık kazanmalarını sağlayarak Türkiye’nin iş ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz.

Faaliyetleriniz ve hizmetleriniz neler?

Şirketlerin işveren markası iletişimini globaldeki genç Türk yeteneklere ulaştırarak, işe alımlarındaki ve yetenek programlarındaki nitelikli başvuru sayısının artmasını sağlıyoruz. B2B iş modeline sahibiz. Şirketlerin var olan işveren markası stratejilerini çatı iletişimi olarak kabul edip, globaldeki genç Türk yeteneklere ulaştırıyoruz. GreaTR sayesinde, binlerce başvuru arasında vakit kaybetmek yerine, aradığı niteliklere sahip genç yeteneklerle hem yakın temasta bulunmuş oluyorlar hem de zaman ve bütçe açısından doğru yatırımı yapmış oluyorlar.

Üyelik için hangi şartlar aranıyor?

Yüksek lisans veya lisans öğrencisi fark etmeksizin, GreaTR’a kaydolmak için yurt dışında okuyan bir Türk olmak yeterli.

Etkinlik ve fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Üyelerinize sunduklarınız neler?

Şirketlerle birlikte düzenlediğimiz konsept etkinliklerimiz var. Bu etkinlikler Great Mock ve Great Talks etkinliklerimiz. Great Mock bir mülakat simülasyonu etkinliği. Burada, anlaşılan şirketin insan kaynakları ekipleri ilk aşamada, katılan tüm GreaTR üyelerine mülakat eğitimi veriyor. İkinci aşamada ise; katılan üyelerimiz arasından seçilen üyelerle birebir mülakat simülasyonu yapılıyor. Great Talks da yurt dışında okumuş ve sektörünün önde gelen isimleriyle üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir tecrübe aktarımı ve networking etkinliği. Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu, Caroline Koç, Dr. Taylan Yıldız, Halil Erdoğmuş ve Fatih Bektaşoğlu gibi isimlerle Great Talks gerçekleştirdik. Tüm bu etkinliklere güzel bir ilgi vardı. Bunların yanında sosyal olarak da ayda bir gerçekleştirdiğimiz ve Meet & GreaTR adını verdiğimiz sosyal networking etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinliklerle yirmi iki ülkeden üyelerimiz, birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkânı buluyor. Dönem dönem de operasyonumuzun bulunduğu ülkelerde fiziksel Meet & GreaTR’lar düzenliyoruz.

Etkinliklerin amacı ve önemi nedir?

Etkinliklerimizin amacı, şirketlerin yetenek ve işe alım programlarını, iş veren markası iletişimlerini yurt dışında nitelikli eğitim alan ve almış Türk öğrencilere ulaştırarak nitelikli insan kaynağı problemlerini çözmek ve yurt dışında okuyan Türk öğrencilere Türkiye’nin önde gelen şirketlerindeki fırsatları ulaştırmak. Bunun yanında da bu öğrencilerin profesyonel gelişimlerini desteklemek. Hem şirketlerin ihtiyaçlarının hızlı ve hedef odaklı bir şekilde giderilmesi hem bu öğrencileri kazanabilmek hem de üyelerimizin profesyonel gelişimlerini sürekli hale getirebilmek adına oldukça önemli etkinlikler. Zaten gösterilen ilgi ve alakadan anladığımız üzere herkes en az bizim kadar önem veriyor.

İş birlikleriniz neler?

Şu ana kadar Sabancı, L’Oreal, Garanti Bankası, İş Bankası Workup, İstanbul Planlama Ajansı, Swipeline, Süzer Group, Makromusic, Kolektif House ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptık. Altı farklı şirketle de anlaşma sürecindeyiz.

Operasyonlarınızı nerelerde sürdürmektesiniz?

Şu anda, hâlihazırda yirmi iki ülke ve yetmiş iki şehirde üyelerimiz bulunuyor. Ellinin üzerinde temsilcimiz ve topluluklarımız ile bin iki yüzün üzerindeki üyemize ve etkileşim kurabildiğimiz on binden fazla nitelikli, yurt dışında okuyan Türk öğrenciye ulaşarak operasyonumuzu yürütebiliyoruz.

Üyelerinizin elde ettikleri başarılardan örnekler verir misiniz?

Yurt dışında okuyan birçok üyemizi Türkiye’nin önde gelen insanlarıyla buluşturduk. Şu anda kendi projesini yaratıp İBB ile akıllı şehirler üzerine çalışan üyemiz bile var. Sabancı, Garanti BBVA Teknoloji tarafında da üyelerimizle buluşturarak iş ve staj fırsatı da sağladık. İtalya’da Bocconi Üniversitesinde okuyan bir üyemiz İş Bankası Workup’ta geçtiğimiz dönem İstanbul’a gelip altı aylık fiziksel bir staj gerçekleştirdi. Bunun dışında altı üyemiz ise İstanbul Planlama Ajansı’nda 2021 yaz dönemi boyunca üç ay fiziksel olarak staj gerçekleştirdi. Yeni dönemde de birçok başarıyı duyacağımızdan eminiz.

Gönüllülük ve organizasyon ekibine katılım için ne yapılması gerekiyor?

GreaTR.org, LinkedIn ya da Instagram üzerinden bize ulaşım sağlamaları yeterli olacaktır.

Gelecekte ne gibi hedefleriniz var?

Öncelikli amacımız GreaTR olarak yurt dışındaki Türk profesyonelleri bir araya getirmek. Daha sonra da buradan kazandığımız deneyimle bünyemize yabancı öğrenciler ve yabancı şirketleri katıp, markamızı global genç yetenek platformu haline getirmek. Tüm dünya genelindeki üyelerimizle, işverenlerin kolayca iletişim kurup, aynı zamanda üyelerin de kendi aralarında sosyalleşebileceği bir platform haline gelmek. İşe inanan, genç ve dinamik ekibimizle tüm bunları başaracağımızdan hiç şüphem yok.