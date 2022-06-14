Yonca Çallı Tatil Anılarını Anlattı.

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Tarzı ve kombin paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Renk Danışmanı ve Analisti, CNN Türk Moda Editörü Yonca Çallı, bu yaz tatili için gitmek istediği yerleri, bavul favorilerini ve tatil anılarını anlattı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Biz ailecek yazları Çeşme’de, yazlık evimizde oluyoruz; ama tabii ki bazen çocuklu bazen çocuksuz tatil rotalarımız olacak. Bu yaz mutlaka Marmaris, Bodrum’a mini pop-up seyahatlerim olur. Onun dışında, pandemi öncesine kadar uzun süredir her yaz rutin haline getirip gittiğimiz Yunan adası Patmos ile civar adaları ve Kuzey İtalya seyahati planladık.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Oğlum ve annemle bir aylığına Los Angeles’a gitmiştik. Türkiye’de kışken orada yazdı; o kadar keyifli ve ilham verici bir tatildi ki, o seyahatimi unutamıyorum.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Güzel yemek yemek, renkli kokteyller ve bol kahkahalı sohbetler.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?

Türkiye’de D Maris Bay bir cennet. Büyüleyici bir yer olduğunu düşünüyorum. Konumuz yaz olduğu için yazlık yerleri düşündüm hep. Kaş da çok sevdiğim bir tatil beldesi. Yurt dışında ise Bali, California ve Kuzey İtalya en sevdiklerim.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Kroşe örgü kıyafetler, renkli çanta ve şapkalar, gold takılar, Havaianas terliklerim. Mayo ve bikiniler zaten olmazsa olmazlar.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Oğlum Ali ve kız arkadaşlarımla yaptığım her kız kıza tatil harika.