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Cam ev eşyasının lider markası Paşabahçe ünlü şef Arda Türkmen ile Yıl başı sofraları için birbirinden özel tarifler hazırladı.

Paşabahçe, Türkiye’nin ünlü şeflerinden Arda Türkmen’le Yılbaşı sofralarında birbirinden güzel lezzetler ve farklı sunumlar yaratmak amacıyla “Yılbaşı Lezzetleri” etkinliğinde bir araya geldi. Tüm workshoplarında Paşabahçe ürünlerini kullanan MSA’da (Mutfak Sanatları Akademisi) gerçekleştirilen etkinlikte misafirler ünlü şef Arda Türkmen’den Paşabahçe ürünleri eşliğinde yeni yıl sofralarının gözdesi olacak kolay fakat birbirinden lezzetli yılbaşı mezelerinin püf noktalarını öğrendi. Arda Türkmen, yeni yıla ağız tadıyla girmek isteyenlerin damaklarını şenlendiren mezelerin son dokunuşunu Paşabahçe Mezze kase ve Linden tabaklarda yaptı. Doğadan ilham alınarak tasarlanan Linden yemek takımı German Design Awards ve European Product Design Award’dan ödüle layık görülmüştü.

“Yılbaşı Lezzetleri” Menüsü

Pancarlı Patatesli Cacık

Malzemeler:

1 adet haşlanmış pancar

1 adet haşlanmış patates

2 adet salatalık

250 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak – ezilmiş

50 gram susam

15 gram susam yağı

Tuz

Hazırlanışı:

Pancarı ve patatesi kaynayan suya atın ve hafif diriliğini alacak şekilde haşlayın.

Hafif diri kalacak şekilde haşlanan pancarı ve patatesi sudan alın, rendenin kalın ağzı ile rendeleyin. Salatalığın kabuklarını soyun, çekirdekli kısımları hariç olacak şekilde rendenin kalın ağzı ile rendeleyin. Pancar, patates, salatalık, yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz ve 40 gram susamı karıştırın. Servis tabağına alın üzerine susam yağı ve kalan 10 gr susamı eleyerek servis edin.

Mütebbel

Malzemeler:

2 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tahin

1 adet limonun suyu

2 diş sarımsak – ezilmiş

10 gram maydanoz

10 gram zeytinyağı

150 gram süzme yoğurt

20 gram çam fıstığı

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Patlıcanları ocağın üzerinde közleyin. Kabuklarını soyun ve uzunlamasına ince ince kıyın. Patlıcan, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve yoğurdu bir kapta karıştırın. Servis edeceğiniz tabağa alın. Küçük bir tavada çam fıstığını hafif kavurun. Maydanozu ince kıyın. Tabaktaki mütebbelin üzerine çam fıstığı ve maydanozu ve zeytinyağı ekleyerek servis edin.

Muhammara

Malzemeler:

2 su bardağı ceviz

1 su bardağı sarı leblebi

2 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

½ su bardağı zeytinyağı

10 gram tahin

1/2 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı;

Leblebiyi rondoda toz haline gelinceye kadar iyice çekin ve süzgeçten geçirerek eleyin. Cevizin yarısını sarımsak ile birlikte rondodan geçirin ve iyice parçalayın.

Cevizin kalan yarısını bıçakla kesin, biraz dişe gelecek parçalar kalmasına özen gösterin. Tüm malzemeyi bir karıştırma kabında güzelce yoğurun ve bir kaşık yardımıyla porsiyonlayarak servis edin.

Balkabaklı Mousse

Malzemeler:

Crumble için;

35 gram tereyağı

35 gram bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam zerdeçal

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

Mousse için;

200 gram Bitter kuvertür çikolata

4 adet Yumurta

30 gram tereyağı

50 gram toz şeker

Balkabağı püresi için;

100 gram balkabağı

75 gram toz şeker

75 gram su

1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

Balkabağı püresi için;

Balkabaklarını küçük küpler halinde doğrayın. Minik bir tencereye doğradığınız balkabağını ve toz şekeri koyup orta ateşte pişirin. Piştikten sonra toz tarçını ekleyin, harcınızı bir ezme aparatıyla ya da bir çatal yardımıyla ezin.

Crumble için;

Un, tereyağı, toz şeker, toz zerdeçal ve kişniş tohumlarını parçalayıcınızın içerisinde karıştırın. Parçalı hamur kıvamına geldiği zaman yağlı kağıt arasında bir merdane yardımı ile açıp fırın tepsinize yayın ve 180 derece ısınmış fırında pişirin 10 dakikada bir çatal yardımı ile ezerek 20 dakika iyice pişirin. Pişen crumble hamurunuzu kenara alıp soğumaya bırakın.

Mousse için;

Çikolatayı benmari usulü eritin ve tereyağını ekleyin. Yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Yumurta sarısını şekerin 15 gramı ile çırpın ve sıcak çikolata tereyağı karışımına temperleyin. Yumurta beyazını kalan 35 gram şeker ile mikserde yüksek hızda çırpın. Yumurta beyazını karışıma çırpmadan yavaşça folding metoduyla karıştın.

Birleştirmek için:

Servis kabına 1 kat mousse, 1 kat kabak püresi, yine 1 kat mousse koyun ve üzerine biraz crumble serpip servis edin.