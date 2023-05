Yeni Lezzet Serüveni Divan Brasserie Çankaya

yazan: MAG 24

Köklü geçmişi ve hizmet anlayışıyla Ankara’nın prestijli lokasyonunda yepyeni bir lezzet serüveni sunan Divan Brasserie Çankaya’nın, Restoranlar ve Stadyumlar Direktörü Cem Doğan, markanın Ankara macerasına değinerek restoranın eşsiz tatlarını ve ambiyansını MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Öncelikle, Divan Brasserie Çankaya’nın, Ankara’daki macerasına değinir misiniz?

Divan Grubunun kalitesini deneyimlemek isteyenlerin buluşma noktası olarak konumlandırdığımız Divan Brasserie Çankaya, Divan’ın Ankara’daki ilk restoranı olma özelliğine de sahip. Yeni mekânımız, başkentimizin en önemli lokasyonlarından biri olan Çankaya’da; farklı ambiyansı, Türk ve dünya mutfaklarının benzersiz lezzetlerinden oluşan menüsü ile misafirlerine eşsiz bir Divan deneyimi ile hizmet veriyor.

Menülerinizi oluştururken izlediğiniz yol nedir? Mevsimine göre menü hazırlamanın Divan Brasserie Çankaya için öneminden bahseder misiniz?

Divan Grubu olarak, Türk ve Akdeniz mutfağı lezzetlerine özgün dokunuşlar katarak oluşturduğumuz menülerimizi misafirlerimize sunuyoruz. Türk mutfağının geleneksel ve benzersiz lezzetlerinin en önemli temsilcileri arasında yer alıyoruz. Türk mutfağının yanı sıra, farklı mutfak standartlarını da görsel estetik ve duyusal olarak tabaklara yansıtmaya her zaman öncelik veriyoruz. Divan’ın imza haline gelmiş kalite anlayışı, fark yaratan lezzetleri ve özel ambiyansını; hizmet verdiğimiz tüm alanlarda yansıtmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, menülerimizi oluştururken misafirlerimizi Divan şeflerinin imzasını taşıyan ve her biri kendine has reçetelerle hazırlanan benzersiz lezzetlerimizle buluşturuyoruz.

Aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyor ve tüm iş süreçlerimizde bu yönde çözümler üretiyoruz. Gıda atıklarının önlenmesinden, yerel üreticinin desteklenmesi ve

hayvan refahına kadar birçok alanda projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda mevsimine göre menülerimizi oluşturmak, misafirlerimizi en taze ve lezzetli ürünlerle buluşturmak bizim için çok değerli ve önemli.

Bu yıl içerisinde lansmanını gerçekleştireceğimiz 4 Mevsim Divan projemizle de mevsimsellik ve yerelliğe daha çok sahip çıkacak, bu konuda sektörünün öncü ismi haline geleceğiz.

Menünüzde ne tür lezzetler yer alıyor? Misafirlerinizin vazgeçemediği tabak hangisi?

Tüm Divan restoranlarında misafirlerimize sunduğumuz özel lezzetlerimizi, yeni bir lezzet ve deneyim noktası olan Divan Brasserie Çankaya’da da misafirlerimizle buluşturuyoruz.

Misafirlerimiz için Divan’ın vazgeçilmez lezzetlerinin yanında; eşsiz Divan kahvaltısı, vegan ve vejetaryen yemek çeşitlerimiz, Divan imzalı kokteyllerimiz ve lezzetli tatlılarımız bulunuyor. Misafirlerimizin Divan lezzetlerini tercih etmesinin en büyük sebebi her zaman aynı kalitede lezzeti, en taze hammaddelerle ve kusursuz bir servis anlayışı ile sunuyor olmasıdır.

“Mutlaka denenmesi gerekir” dediğiniz lezzetiniz hangisi?

Divan’ın executive şefi Giancarlo Gottardo ve deneyimli ekibi tarafından özel bir gastronomi deneyimi sunmak için hazırlanan menümüzde birçok eşsiz lezzet yer alıyor. Menümüzde misafirlerimizin mutlaka deneyimlemesi gereken; ekşi mayalı pizzalarımız, hepsi taze ve günlük üretilen makarnalarımız, somon gravlax ile hazırlanan kabak mücver mutlaka denenmesi gereken ürünlerimiz arasında.

Hedef kitlenizde kimler yer alıyor? Misafirlerinizi davet ettiğiniz ortamdan da biraz bahseder misiniz?

Divan Brasserie Çankaya, merkezî konumu ile şehir yaşamı içerisinde keyifli ve benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen tüm misafirlerimize hizmet veriyor. Dört kata yayılan dış ve iç alanlarında iki yüz kişilik kapasiteye sahip Divan Brasserie Çankaya’da özel davetler ve iş toplantıları gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek toplantı salonlarımız da bulunuyor.

Peki, Divan Brasserie Çankaya’yı hangi özellikleri öne çıkarıyor?

Ankara’nın merkezi konumunda misafirlerini ağırlayan Divan Brasserie Çankaya, sunduğu Divan kalitesi, özel ambiyansı ve eşsiz lezzetleri ile yeni cazibe noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şehir yaşamı içerisinde keyifli ve benzersiz bir deneyim için Divan Brasserie Çankaya’ya tüm misafirlerimizi bekliyoruz.

Restoran müdürümüz Ferhat Güler ve deneyimli şefimiz Sertan Gürkan önderliğinde kurdukları ekibimiz ile her zaman kusursuz hizmet anlayışı ile servis vermeye devam ediyoruz.

Vale hizmetimiz, her akşam devam eden DJ etkinliklerimiz ile Divan Brasserie Çankaya’da, Ankara’nın kalbinde buluşuyoruz.