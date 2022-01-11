Yaşamın Tüm Zevkleri: Yemek, Moda, Takı

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Happily Moment catering şirketinin kurucusu Betül Burmalı, “bayildimmm” Instagram hesabı ve Happily Moment şirketinin hikayesini paylaşıyor.

İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminizden ve kariyer hayatınızdan söz edebilir misiniz?

İzmir doğumluyum. Turizm ve otelcilik eğitimi aldım ve birçok otelde kısa süreli çalışma deneyimim oldu. Londra’da kısa süreli dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönünce hobim olan ve ilgi duyduğum takı sektörüyle alakalı araştırmalar yapıp İstanbul’da takı tasarımı ve perakende satış üzerine eğitim aldım. Daha sonrasında uluslararası bir firmada elmas uzmanlığı eğitim ve sertifika programına katılarak eğitimimi başarıyla tamamladım. İstanbul’a yerleştim ve çeşitli mekanları sık sık gezdiğim için de yemek alanına ilgi duymaya başladım. Mutfak Sanatları Akademisine kayıt oldum ve profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Daha sonra stajımı Sakıp Sabancı Müzesindeki MSA’nın restoranında yaptım. Restoranlara reçete danışmanlığı verdim. 2 yıllık restoran deneyimimden sonra kendi butik catering işim olan Happily Moment’ı kurduk.

Kurmuş olduğunuz “bayıldımmm “ ile geniş bir takipçi kitlesine sahip oldunuz. Kuruluş hikayesinden söz edebilir misiniz? Nasıl bir amaç ile yola çıktınız?

“bayildimmm” Instagram hesabını iki kişi yönetiyoruz. Ortak bir hesap diyebilirim. Ben hesaba bir yıl önce dahil oldum. Ortağım, hesabın kurucusu. Ben hesapta daha ön plandayım, dolayısıyla takipçilerimiz beni daha iyi tanımaya başladı. Hesap kurulalı tam 10 yıl oldu. Kuruluş amacı da Instagram ilk kurulduğu yıllarda beğenilen fotoğraflar ve videoları takipçi kitlesiyle birleştirmek. Daha sonra televizyon dünyasından ve sosyeteden takipçi almaya başladı ve böylelikle Instagram kullanıcılarının dikkatini çekti. Çok iyi etkileşimler almaya başladı ve şimdide en eski Instagram hesaplarından biri olduğu için de hem tanınmaya hem de yoğun etkileşim alanları yaratmaya devam ediyor.

İçerikleri oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? İçeriğe nasıl karar veriyorsunuz?

İçerik oluştururken hesabın isminden de anlaşılacağı gibi tam anlamıyla “bayıldımmm” diyeceğimiz içeriklerin çıkmasına özen gösteriyoruz. Öncelikli olarak moda hesabı ve güncel son dakika haberlerini veren bir hesap olduğu için, her gün güncel haberlerden de moda ile ilgili kareler paylaşıyoruz. Son zamanlarda da pandemiyle beraber, biraz daha benim alanında iyi olduğum olan konulara (otel, takı, yemek gibi) sevdiğimiz ve beğendiğimiz görsellerle yer vermeye başladık. Güzel de etkileşim alıyor. Çok yönlü bir hesaba dönmesi herkes tarafından çok sevildi.

Happily Moment adında bir organizasyon firmanız var. Firmanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Restoranda çalışırken çok fazla catering hizmeti verdik. Benim de hem hazırlarken hem sunarken en keyif aldığım işlerden bir tanesiydi. Pandeminin girmesiyle beraber restoran ara verdi ve ben de daha private bir iş yapmak istedim. En fazla 10 kişinin olacağı, sahil kıyısına veya evinizin bahçesine kurulabilecek yer masası konseptleri tasarladık ve peynir tabakları ve şarap hizmeti verdik. Kış ayının girmesiyle beraber de sadece peynir tabağı çeşitlerine doğru hizmetimizi değiştirdik. “bayildimmm” sayfasıyla da bu işin çok iyi uyacağını düşündük ve etkileşim yarattık.

Ne tür organizasyonlar düzenliyorsunuz? Tasarım aşamasında nelerden ilham alıyorsunuz? Tarzınızı nasıl tanımlarsınız.

Yaz aylarında kurduğumuz bir organizasyon olduğu için, açık hava davetleri olacak şekilde masalar kurmaya başlamıştık. Tasarımları oluştururken doğadaki renklerden ilham aldık. Bahçe konseptinde yeşil tonlarını kullanarak konsept oluşturduk. Deniz kenarında okyanus mavilerini kullandık. Doğada bulunan ve huzur veren renkleri kullanmayı günlük hayatımda da çok seviyorum.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tarzınızla nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşterilerimiz ile genellikle uyum içindeyiz. Bizim yarattığımız konseptleri seçiyorlar ve eklemek istedikleri özel isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Sosyal medya işbirliklerinde de aynı şey geçerli. Sayfa ile uyum içinde ve günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerle iş yapmayı seçiyoruz. Daha doğrusu onlar bize geliyor.

Bet’s Yummy isimli hesabınızdan ise sağlıklı yemek tarifleri paylaşıyorsunuz? Bununla ilgili bir eğitim aldınız mı?

“betsyummy” hesabını, 2018 yılında Mutfak Sanatları Akademisine kayıt olduğum zaman açmıştım. İlk önce günlük beslenme rutinlerimi paylaşmaya başladım. Sonra hem okulda yaptığım yemekleri fotoğrafladım hem de püf noktaları paylaştım. Şu an genellikle gittiğim restoranlardan paylaşımlar ve “Menü hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz”i paylaşıyorum. Tabii peynir kutusu işimi de hazırlarken paylaşmayı seviyorum.

Menüleri oluştururken en çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Özellikle mevsiminde meyve ve sebzeler seçiyorum. Dondurulmuş veya paketli gıdalardan mutlaka uzak duruyorum. Her zaman en yalın en sade haliyle ürünleri kullanarak menü ve reçete oluşturmayı seviyorum. Kalorisi de önemli tabii ki.

Son olarak gelecek planlarınızı veya hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Gelecekte çok güzel projelerimiz var. Hem “bayildimmm” hesabı ile ilgili hem de kurduğumuz catering işi ile de ilgili. Son zamanlarda özellikle sağlıklı yaşam konusunda da çok ilgili olmaya, okumaya ve araştırmaya başladım. Sağlık ile alakalı bilgilendirici videolar da paylaşmaya başladık. Çok yönlü güzel değişimlere ve pozitif düşünce biçimine açık bir insan olarak her zaman kendimle yarış halindeyim.