Yağız İzgül’ün #evdekal Günlüğü

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Usta aşçı Yağız İzgül, #evdekal günlüğünü bizimle paylaştı…

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Uyanır uyanmaz double espresso yaparım. Genelde çok erken kalkmadığım için kahvaltı etmem. Sonrasında günlük rutinlerime göre işlerimi, piyanomu ve sporumu planlarım. Akşama muhakkak eş dost meclisi ile sofralar olur. Ertesi gün iş yoksa sonrası da olur.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Müzikle aram, icra etmek dışında pek yoktur. O yüzden bir öneride bulunmanın haddime düşeceğini zannetmiyorum. Kitap olarak hayatımın en önemli kitabı “The Fountainhead”. Sonsuz sayıda film önerebilirim. Ama bu aralar, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala daha esprilerinin, geyiklerini döndürdüğümüz “Cinayet Süsü” gündemimizde yer tutuyor.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Ben bu süreci gevşek yaşıyorum açıkçası. Bir yandan çok korkuyorum, diğer yandan da kendimi çok kısıtlamıyorum. Sonuçta bir gerçek var ki, sanırım bundan kaçış yok. Etrafta eşten dosttan da haberler duymaya başladık. Zaten gün içinde mutlaka köpeklerimi gezdirmem lazım. Onun dışında banka, market vs. işlerimi; çekimlerimi yapıyorum. Süreç sona erince tek fark, sevdiğimiz mekanlar açılması ve tekrar oraları ziyaret etmek olacak.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Evde yemek yapmayı pek sevmiyorum normalde. Eve iş getirmek istememek gibi bir şey bu. Arkadaşlarımın bana en büyük sitemi, bir gün de elimden bir yemek yiyememekti. Bu günlerde bu sitem ortadan kalkmış oldu. Aslında bana katkıdan çok onlara katkı oldu diyebiliriz. Ancak ben de evimde daha temiz, titiz yemekler yapıyorum ve bunları sosyal medyada paylaşıyorum. Bu sayede etkileşimimi de artırıyorum. Bunun dışında piyanomu oldukça geliştirdiğimi söyleyebilirim .

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

Birisine…