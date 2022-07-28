Stillium Mimarlık & Tasarım Mükemmeli Tasarlamak

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Müşterilerinin zevk, fikir ve yaşam tarzını göz önünde bulundurarak kişiye özel çok alternatifli tasarımlar sunan Stillium Mimarlık & Tasarım Kurucusu İç Mimar Ceylan Öztepe, bu sezon ilerledikleri çizgiyi ve yaz tasarımlarını açıklıyor.

Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Mimar ve mühendis bir ailenin kızı olarak, çocukluğum hep şantiyelerde geçti ve meslek aşkı çocukluğuma dayanıyor. Bu meslek aşkı ile 2006 yılında Stillium Mimarlık ofisini açtım ve şimdi de Stillium Concept ile bunu taçlandırarak devam ettirmekteyim. Çukurova Üniversitesi mezunu, evli ve iki çocuk annesiyim. On beş yıldır sektördeyim ve çok farklı projelerde çalıştım. İç mimari tasarımdan, villalarda mimari proje tasarımlarına kadar birçok projede yer aldım. “Her proje yeni bir heyecan, yeni bir başlangıçtır bizim için” diyerek yepyeni projelere imza atmaya devam ediyoruz.

Stillium olarak farklı alanlarda hizmetleriniz bulunuyor. Bunlardan kısaca bahseder misiniz?

Stillium Concept’te özel tasarım aksesuarlar, aydınlatmalar ve yağlı boya tablolarla yaşam alanlarına kimlik kazandırıyoruz ve projelerimizin en önemli detaylarını Stillium Concept ile ön plana çıkarıyoruz.

Stillium Kids ile, dünyaya daha yeni merhaba demiş miniklerimiz için antialerjik ve antibakteriyel malzemelerle özel tasarımlar yapıyoruz. Onların odalarını, yaşam alanlarını daha keyifli hale getirecek detaylar tasarlıyoruz.

Firma olarak son zamanlarda hangi tarzı benimsiyorsunuz? Bu sezon ilerlemek istediğiniz bir çizgi var mı?

Ağırlıklı olarak modern ve minimalist çizgimizde ilerliyoruz; ama müşterilerimizin tarz ve zevklerini göz önünde bulundurduğumuz için tek bir çizgimiz var diyemeyiz. Projemizin içeriği, mekânının durumuna ve kimliğine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Tasarımlardaki felsefeniz nedir? Örneğin; yatak odasında hangi renkleri kullanarak ve nelere dikkat ederek ilerliyorsunuz?

Yatak odalarında ağırlıklı olarak dinlendirici tonları kullanmayı seviyorum. Tablolarda, aksesuarlarda ve kırlentlerde renk kullanmayı seviyorum. Bu sezon ağırlıklı olarak taba-turuncu tonlarıyla, mavi ve lacivert tonlarını kombinledik.

Yaz projelerinizde yaşam alanları tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Yaz projelerimizde ketenler, soft renk ahşap tonları kullanırken yine yazın renklerini yaşam alanlarımıza tablolarımızla, kırlent ve aksesuarlarımızla taşıyoruz. Yalıkavak-Bodrum’da yaptığımız bir evimizde ham keten tüller, hazeranlı yatak başlıklarımız ve gardıroplarımızla yine mavinin geçişli tonlarını kullanarak tam bir Bodrum evi yapmıştık.