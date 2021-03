Okuma süresi 4 dakika

SelmaCılek markasının kurucusu, başarılı moda tasarımcısı Selma Çilek Çiftçi ile başarılı ve çağdaş kadının tanımını, kadınların iş ve sosyal hayattaki yerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Kendi ismim ile kurduğum “Selmacılek” adında bir kadın, hazır giyim markam var. 2012 yılından beri moda dünyasında tasarımlarımı tanıtma şansım olmasıyla birlikte tüm koleksiyonlarımda kadınların kendilerini hem şık hem rahat hem de güçlü hissetmeleri adına tasarımlarımı bu yönde ilerletiyorum. İş dünyasında adımı duyurmamın yanı sıra 2020 yılında annelik duygusunu tatmam ile birlikte hayatımda yepyeni şahane bir sayfa açılmış oldu.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Kesinlikle yaptığım her işi en iyi şekilde yapmaya çalışmam vazgeçemediğim bir prensibim. Kısaca mükemmeliyetçi olmam… Bu da maksimum verimi nasıl sağlayabilirim odağım ile ilgili olabilir.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir?

İsteyince her şeyi elde edebileceklerini bilmeleri ve kendilerine inanarak bu yolda önlerine ne çıkarsa çıksın hayallerinin peşinden gitmeleri ve asla vazgeçmemelerini…

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kadınların iş gücünün bir parçası olması günümüzde en desteklediğim konu. Gün geçtikçe kadınların kendi gücünü fark edip iş hayatına adım attığını görmek beni çok mutlu ediyor. Hem ülkemizde hem globalde kadın girişimcilerin sayısındaki artış ve projelerin başarısı ise çok gurur verici.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi özelliklere sahip olmalı?

Benim gözümde çağdaş kadın; özgürlüğünü ve karar verme yetisini elinde tutan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadındır. Çağdaş kadın; eşitliksiz dayatmalarını aşıp, yolunu herkesten bağımsız çizebilmelidir. Çalışan, çalışanı destekleyen ve kendi emeğiyle bir yerlere gelip başarısını kendi emeğine borçlu olan her kadın, çağdaş kadındır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir misiniz?

yüzyılda olmamıza rağmen cinsiyetçilik algısı maalesef ki halen aşılabilmiş bir konu değil. Kadınların emek verdiği ve sahip çıktığı her alanda, bir noktadan sonra hak ettikleri yerlere gelememesi benim gördüğüm en büyük zorluk ve engellerden bir tanesidir. Karşı cinse verilen haklar kadar kadınlarımıza da toplumda yüksek konumlara gelebilme şansı verilmeli. Benim de aynı zorluklarla karşılaşmam bu konuda deneyim kazanmamı sağlamıştır. Asla vazgeçmeden ve sesimizi alçaltmadan, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bilmeli ve hak ettiğimizi düşündüğümüz her konuda her zaman güçlü olmalıyız.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?

Çalışmak, güne mutlu uyanmamı sağlayan en büyük tutkularımdan birisi. İş hayatının bana vermiş olduğu mutluluğun yanı sıra kendime zaman ayırmayı, ailem ve arkadaşlarımla bolca vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çalışan bir anne olarak her fırsatta vaktimi aileme ve arkadaşlarıma ayırmam beni hem dinlendiriyor hem de güçlendiriyor.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz?

Çalışmak her zaman hayatımın bir parçası olmuştur. Kendi markamı kurmadan önce çalışma hayatının bir parçası olmak beni her zaman daha güçlü hissettirmiştir. Fakat kendi ismim altında kurmuş olduğum ve çocukluk hayalim olan “SelmaCılek” markasını günden güne iyileştirmek ve Türk kadın giyim markası olarak globalde ses getirmek, bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durabileceğimi kendime kanıtladığım bir fırsat olmuştur. Toplumda bir kadın olarak üretmek ve çalışma hayatına adım atacak her kadına örnek olmak ise paha biçilemez.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

Hepiniz çok özel ve çok değerlisiniz! Bu yolda zaman birlikte yürüyeceğiz.