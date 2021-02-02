Okuma süresi 3 dakika

Şık giyim tarzı, moda anlayışı ve samimi tavırları ile sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden Influencer Selin Yağcıoğlu kendisi ve kariyer serüvenine ilişkin geniş yelpazede sorduğumuz

soruları yanıtlıyor…

Samimi tavırlarınız ile sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerindensiniz. Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize kendinizden ve Influencer olma serüveninizden bahsedebilir misiniz?

Aslında gerçekten sosyal medyada göründüğüm gibiyim. Samimi ve doğal davrandığım için paylaştıklarım insanlarla aramda bir bağ oluşturdu. İş hayatımda da planlı ve çok programlıyımdır. Üniversite yıllarımdan beri çalışıyorum. Son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra boş zamanlarımda video çekiyordum ve markalardan teklifler gelmeye başladı. Aklımda bunu mesleğe dönüştürmek yoktu. Her şey kendi kendine gelişti diyebiliriz.

Makyaj videolarınız ve giyim tarzınız ile birçok kişiye ilham oluyorsunuz. Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Sade giyinmeyi tercih ediyorum. Daha çok günümüz trendleriyle zamansız parçaları birleştirmeyi seviyorum.

Dolabınızın vazgeçilmezi, olmazsa olmaz dediğiniz parça hangisi?

Çok net bir cevap olacak ama 501 Levi’s Jean vazgeçilmezim.

Kozmetik ve giyim sektöründe en çok hangi markaların ürünlerini beğeniyorsunuz?

İşim gereği birçok markanın ürününü deniyorum veya giyiniyorum. Tabii ki bu çok fazla ürün sirkülasyonuna sebep oluyor. Dönemsel olarak favorilerim olsa da bunu birkaç marka belirterek sınırlayamam.

En sık kullandığınız makyaj malzemeleri neler? Günlük makyaj rutininizde hangi ürünleri tercih ediyorsunuz?

Günlük makyajımda sadece kapatıcı ve maskara kullanıyorum. Biraz daha özenmek istediğimde bu rutine göz kalemi ve allık ekliyorum.

Takipçileriniz ile etkileşimleriniz nasıl gerçekleşiyor? Onların istekleri doğrultusunda mı yoksa kendi deneyimlerinizden yola çıkarak mı paylaşımlar gerçekleştiriyorsunuz?

Olabildiğince mesajlarına yanıt vermeye çalışıyorum. Kendi tarzım doğrultusunda paylaşımlar yapıyorum ama benden talep ettikleri içeriklerle alakalı da çalışmalar yapıyorum. Örneğin hiç bilmediğim bir ürünü onlar istediği için alıp deneyerek yorumluyorum.

Tarzını beğendiğiniz, severek takip ettiğiniz Influencer ve bloggerlar kimler?

Leoni Hanne, Fakerstrom ve Nikkie Tutorials’a bayılıyorum.

Geçen yıl anne oldunuz. Anneliğin size hissettirdiği duygular neler?

Bunu kelimelere dökebilmem ve hislerimi tarif edebilmem çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim, hayatımda hiçbir şeyi Su’yu sevdiğim kadar sevebileceğimi hayal edemezdim.

Yıllar sonra okuyacağını düşünürsek eğer kızınıza vereceğiniz en büyük nasihat ne olurdu?

Büyük büyük cümleler kurmayı sevmiyorum o yüzden sadece kendi annemin ve babamın hep bana söylediği şeyi diliyorum onun için. Her zaman iyi ve merhametli bir insan olmasını, gerisini zaten bir şekilde evren sana veriyor. Ben buna çok inanıyorum.

Dünden bugüne kendinizde ve kariyerinizdeki değişimi düşündüğünüzde şu an olmak istediğiniz noktada mısınız?

Kendim için cevap verirsem tam da olmak istediğim kişiyim. Kariyerim için ise önümde gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var.

Son olarak ileriye yönelik planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Şu an sadece odağımda Su var. Planlarım dahilinde yapacağım projeler belli ama onlar da sürpriz olsun. Çok uzun vadeli planlar yapmayacak kadar gerçekçi davranmam gerektiğini tecrübe ettim. Gündelik telaşlarım içerisinde kızımı sağlıkla mutlulukla büyütmek dışında bir derdim yok.