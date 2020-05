Sedef Avcı’nın #evdekal Günlüğü

Okuma süresi 3 dakika

Güzel oyuncu Sedef Avcı hareketin içerisinde olduğu günlere özlem duyarken teselliyi ailesiyle geçirdiği keyifli anlarda buluyor.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Can’la oyunlar oynuyoruz. Biraz kahve-kitap, bazen de film izliyoruz. Birbirimize bol bol vakit ayırıyoruz.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Müzik modumuza göre her tür olabiliyor tabi. Ama sakin kalmak için klasik müzik dinliyoruz daha çok.

Kitap olarak en son “Sıfır Atık Ev”i okudum. Biraz sadeleşmeyi, azla yaşamayı anlatan bir yaşam tarzını anlatıyor. Tam da şu an ihtiyacımız olan şey.

Film değil de dizi önerebilirim: “Unorthodox”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Aslında pek yemek ayırt etmem, ama özellikle paylaşmak istediğim bir tarif var: Fırında Kabak Mücver

Malzemeleri:

4 orta boy kabak – 2 adet yumurta – Yarım demet dereotu – 20-25 adet maydanoz – 8-10 adet yeşil soğan – 200 gram beyaz peynir (Diyet yapanlar için light olabilir, miktarı da azaltılabilir) – 1 çay bardağı un (Kıvama göre azalıp eksilebilir) (Ben tam buğday unu kullandım) – 1 adet kabartma tozu – Yarım kahve fincanı sıvı yağ (Diyette olmayanlar ve isteyenler tamamını doldurabilir) – Tuz, karabiber, pul biber – Diyette olmayanlar için üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Kabakları soyun, rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın. Diğer yeşillikleri ince ince doğrayın. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük olsun. Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştirin. Burada önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın ki içini çekerek pişsin. Fırın kabınızı çok az yağla yağlayın ya da pişirme kağıdı kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi kabınıza boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürün. Süre ve ısı veremeyeceğim, ben turbo fırınımda pişirdiğim için biraz çabuk pişiyor. Sonrasında ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlıyorum. Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpin ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirin. Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilir. Afiyet olsun!

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek, ne yapmak istersiniz?

Sokağa çıkıp sahilde yürümek, tüm sevdiklerime kocaman sarılmak istiyorum.

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Evde çok durabilen birisi değilim. Sürekli hareket halinde olmayı, dışarıda vakit geçirmeyi çok severim. Evde vakit geçirip kendimi dinleme fırsatım oldu. Evde yapmam gereken, beni bekleyen bir sürü iş vardı, onları yaptım. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı geçiyor. Yeni bir ev rutinimiz oluştu. Şu an, her şeye rağmen, hayattan keyif almaya çalışıyorum. Bu süreçte elimdekiyle yetinmeyi, her durumda ayakta kalmayı öğrendim.

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

Dostlarım, ailem, tüm sevdiklerim yasaklı gibi sanki. En çok onlara özlem duyuyorum.