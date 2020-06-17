Şafak Çak ile Babalar Günü
Tasarımlarıyla tüm dünyada adından söz ettiren ünlülerin tasarımcısı Şafak Çak çocuklarıyla geçirebildiği zamanın tadını çıkarıyor.
Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Hayatımda 2. perdenin başlaması.
Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayacak olsaydınız neler söylerdiniz?
En güvenli liman.
Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç olmadı.
Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?
Kuşak çatışması denilen kavramın artık eskide kaldığını düşünüyorum. Ben babamla mesafeliydim. Şimdi çocuklarla birlikte büyüyoruz hala.
Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Sorumluluk arttı.
Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?
Bahçede sebze meyve ekip, onları büyütmek ve hayvanlarımız ile vakit geçirmek.
Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?
İleride kendi sevdiği işi yapmaları önemli. O yüzden seçimi onlara bırakıp kendi yollarında destek olacağım.
Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?
Eşimin ve çocuklarımın her sene Babalar Günü’nde bana olan duygularını kaleme almaları benim için her sene “en güzel” hediye.
Bir Yorum Ekleyin