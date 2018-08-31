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Saçlarınızda Dans Eden Işıltılar

Röportaj

Saçlarınızda Dans Eden Işıltılar

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Saç Stilisti Nuri Şekerci sezona damga vuracak trendlerden bahsederken, saçlarımızda deniz ve güneşin yıpratıcı etkilerini en aza indirecek yöntemlere de değiniyor…

Moda dünyasında saç denince akla gelen ilk isimlerden birisiniz, sizi tanımayan okurlarımız için biraz kendinizinden bahseder misiniz?

Meslek hayatıma 1999 yılında başladım. 15 yıldır moda ve reklam sektöründe saç tasarımı ve uygulaması yapıyorum. Paris başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde workshoplara katıldım. Bununla birlikte Türkiye’deki ünlü moda dergilerinin kapak ve moda çekimlerinde yer aldım. Birçok dizi ve filmde saç danışmanlığı yaptım. İki senedir Türkiye’de Balmain Hair Couture baş saç tasarımcısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

Saçın da modanın olduğu gibi her daim değişen bir trendi var, siz bu trendleri nasıl takip ediyorsunuz?

Elbette ki dünya modasını çok sıkı takip ediyorum. Saç modası denildiği zaman kişinin kendisi, yüz hatları, saç tipi ve alın yapısı size yapmanız gereken modelle alakalı, ne yapılması veya ne yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bütün bunlardan yola çıkarak kişiye en uygun, en doğru stili uygulamaya çalışıyorum.

Dünya modasını, büyük marka kampanyalarını, dergilerden, defilelerden, bütün dünyaya erişebildiğim tüm kaynaklardan takip ediyorum.

Sizin öngördüğünüz 2018 yaz trendleri nasıl olacak?

Doğal görünümlü saçlar ve renklerde de sıcak tonlar ağırlıkta olacak diye düşünüyorum.

Sağlıklı saçlar için olmazsa olmaz bakım önerileriniz nelerdir?

Her şeyden önce saç sağlığı için iyi beslenmek çok önemli. Bununla beraber kuru saçlar için doğal yağları doğru buluyorum.

Türk kadınlarında sıklıkla gözlemlediğimiz saç bakım hataları nelerdir?

Sadece Türk kadını değil, bütün kadınlar için şunu söyleyebilirim ki; ezbere alınmış bakım ürünlerini, sadece reklamlarına bakarak, belki de hiç gereği olmayan şekilde saçlarına uygulamaları veya tam ihtiyaçları olan ürünleri periyotlarına sadık kalmadan yarım kullanmaları en sık gözlemlediğim hatalar…

Hepimizin muzdarip olduğu güneş, deniz, havuz gibi saç yıpratan unsurlardan korunmak için ne gibi önlemler almalıyız?

Özellikle yaz tatilinde deniz ve havuz suyu (tuz, mineraller ve klor) saçların renginde değişikliğe ve kurumaya neden olur. Bakır tonların yeşile döndüğünü, saç tonlarının 1-2 ton açıldığını fark ederiz. Rengi saça hapsetme ve güneşin olumsuz etkilerinden koruma amaçlı saçlar için üretilmiş bakım kremlerini, UVA ve UVB filtreli ürünleri kullanarak bu etkenlerden saçımızı koruyabiliriz.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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