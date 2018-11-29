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Rıfat Çebi’nin Tercihleri

Azur
Azur
Azur
Canti
Canti
Kafi Akaretler
Misk
Röportaj

Rıfat Çebi’nin Tercihleri

yazan:
28
Okuma süresi 1 dakika

İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori mekanların hangileri?

Misk Floral, bence oldukça orijinal bir mekan; aslında çiçekçi ama içerisinde kafe var… Mis gibi çiçek kokuları eşliğinde, yeni nesil menüsündeki lezzetleri deneyimliyorsunuz. Özellikle kahvaltıları çok iddialı bence…

Çok yakın bir zaman önce açılan Sophie Bebek de kahvaltı için sevdiğim mekanlar arasında… Sabah 6 gibi açılan mekan yürüyüş sonrası hak edilen bir kahvaltı için ideal…

Benim gibi balık sever biri için Azur Yeniköy güzel bir tercih olabilir. Özellikle dekorasyonu çok başarılı. Menüsü de deniz böcekleri ağırlıklı ve hepsi birbirinden lezzetli.

“Ye, iç ve oyna” konsepti için Kafi Akaretler’i çok beğeniyorum. Terasta olan bu küçük ve modern meyhanede Türk müzikleri eşliğinde çok keyifli bir gece geçirebilirsiniz.

Zorlu’daki Cantinery de uğrak mekanlarımdan… Bebek’teki Lucca’nın yıllardır müdavimi olanlar için iyi bir tercih olabilir. Çünkü bana göre Cantinery; Lucca’nın plaza çalışanı kardeşi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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