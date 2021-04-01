Parıltılı Bir Başarı Hikâyesi

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Farklı mesleklerle uğraşırken yolları kesişen Çiğdem Türkmen ve Burcu Eğriçayır’ın, hayallerini gerçeğe dönüştürerek birbirinden şık ve özgün aksesuar koleksiyonlarından oluşturdukları Sofia’s Zoo’yu tüm detayları ile anlattıkları keyifli röportajımız sizlerle…

Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Çiğdem Türkmen: Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra İngiltere’ye giderek pazarlama üzerine eğitim aldım. Döndükten sonra çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Aynı zamanda yakın arkadaşımla insan kaynakları danışmanlık firması kurdum. Sonrasında kendi gıda şirketimiz içerisinde yer almayı planlarken Burcu ile tanıştım ve her şey değişti.

Burcu Eğriçayır: Ben İşletme okudum ve uzun bir süre kamu sektöründe çalıştım. Sonra yakın arkadaşımla birlikte pastacılık eğitimleri alarak pasta işine girdik. Bir süre pasta şefi olarak güzel işler yaptık. Bu süreçte gıda sektörüne olan merakım giderek artınca tarım okumaya karar verdim. Hala tarım teknikerliği son sınıf öğrencisiyim. Sonrası ise hayatımızın işi Sofia’s Zoo…

Sofia’s Zoo’nun kuruluş hikâyesini bize anlatabilir misiniz?

Burcu Eğriçayır: Aslında Sofia’s Zoo karantinada gerçekleşen bir başarı hikâyesidir. Kuruluşumuz tam da pandemi dönemine denk geldi. Biraz eşimin yönlendirmesiyle oldu. Benim sürekli bir şeyleri kesip biçip kendime göre düzenleme yapmama, aldığım takıları bozup başka şeylerle birleştirmeme daha fazla kayıtsız kalamadı, “sen neden aksesuarla ilgili bir şeyler yapmıyorsun?” dedi. Onun baba mesleği kuyumculuk o yüzden piyasaya hâkim… Ben de o ara deli gibi yeni bir şeyler yapmak istiyorum dolayısıyla “neden olmasın” dedim.

Çiğdem Türkmen: Tüm bunlar yaşanırken ben de Bodrum’daki otelimizde satışa uygun bir ürün arayışındaydım. Burcu “birlikte bir iş yapalım” diye geldiğinde, bunun arayışıma evrenden bir cevap olarak geldiğini düşündüm. Zaten pandemi başlarıydı ve gıda işimi askıya almam gerekiyordu.

Sofia’s Zoo ismini nereden alıyor?

Çiğdem Türkmen: Ürünlerimiz kadınlara hitap ettiği için bir kadın ismi koymaya karar verdik. Ama aynı zamanda anlamlı bir kadın ismi olmalıydı. Sofia “Bilge Kadın” demek. Dolayısıyla hiç düşünmeden “Sofia olmalı” dedik.

Burcu Eğriçayır: İlk ürünlerimiz hayvan figürleri ağırlıklıydı. Sofia’s Zoo birleşimi tam olarak böyle oldu.

Tasarımlarınızdaki öncelikleriniz ve olmazsa olmazlarınız neler?

Çiğdem Türkmen: Farklı ışıl ışıl tasarımlar seviyoruz. Tek küpe taktığında bile yeteri kadar ışık saçsın, kişiye kendini iyi hissettirsin istiyoruz. O yüzden ışıltılı taşlar olmazsa olmazımız. Sağlık açısından da kullanılan malzemelerin tümünün insan sağlığına uygun kriterlerde olmasına oldukça dikkat ediyoruz.

Burcu Eğriçayır: Bir de hafif olması en önemli kriterimiz, taşırken rahatsızlık vermeyecek takılar olsun istiyoruz. Uzun saatler üzerinizde yokmuş hissi vererek rahatça dursun. Hem şık hem sağlıklı hem de rahatsız etmeyecek takılar yarattık.

Sofia’s Zoo ile insanlara ve hayata nasıl bir değer katıyorsunuz?

Burcu Eğriçayır: Kadınların öz güvenli ve şık görünmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Örneğin Samsun Rotary Kulübü ile birlikte yürüttüğümüz “Geleceğimiz Çocuklar” Projesi çok yankı uyandırdı ve doğru yerlere ulaştı. Çocuklar en büyük değerimiz.

Çiğdem Türkmen: Samsun Rotary Kulübü “Geleceğimiz Çocuklar” Projesi için günebakan çiçeklerinden yola çıktı. Günebakan çiçeklerinin her şeye rağmen yüzünü güneşe dönmeleri ana fikirleriydi. Bu nedenle bizden günebakan broşu tasarlamamızı istediler. Broşlardan elde edilen gelirle tam üç yüz adet tablet ve bilgisayar ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi. Bu mutluluğu paylaşmak gurur vericiydi.

Markanız ile karakterleriniz benzeşiyor mu?

Burcu Eğriçayır: Ben markanın spor ve sade yüzüyüm. Çiğdem ise ışıltıyı seven tarafı. Her tarza hitap edebilmemizin en büyük sırrı bu.

Sofia’s Zoo kadını bir kalabalık içinde nasıl fark edilir?

Çiğdem Türkmen: Işığı ile hemen göze çarpar.

Burcu Eğriçayır: Aynı zamanda özgüveni yüksek ve rahat bir kadındır.

Markanın stilini hangi üç kelime ile tanımlardınız?

Çiğdem Türkmen: Doğal, güçlü ve narin…

Türkiye’de ve global anlamda takip ettiğiniz tasarımcılar kimler?

Burcu Eğriçayır: Renkli taşlar kullanmasına bayıldığım Joel Arthur Rosenthal, bir kadın tasarımcı olduğu için Victoire de Castellane de favorim. Hayranı olduğum Sevan Bıçakçıyı da unutmamak gerekir.

Çiğdem Türkmen: James Taffin de Givenchy tarzını sevdiğim bir tasarımcı, özellikle Venedik boncukları ile oluşturduğu bileşenler harika onun dışında Stefan Hemmerle ve tabii ki Begüm Khan…

Koleksiyonları en çok hangi kıyafet kombinine yakıştırıyorsunuz?

Çiğdem Türkmen: Aslında genel olarak her kombine uygun bir Sofia’s Zoo var.

Markayı takip edenlerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Müşterilerin beklentileri ne yönde?

Burcu Eğriçayır: Gerçekten olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizden ürün alan kişi mutlaka bir arkadaşına tavsiye ediyor.

Çiğdem Türkmen: “Ne kadar farklı” cümlesini de çok duyuyoruz. Bu çok gurur verici.

İş dışında neler yapıyorsunuz? Hafta sonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burcu Eğriçayır: Sanırım iş dışı diye bir zamanımız yok.

Çiğdem Türkmen: Evet eğer uyumuyorsak sürekli iş ile ilgili bir şeyler yapıyoruz. Dünya ikonlarını takip ediyor ve notlar alıyoruz.

Sofia’s Zoo ürünlerine sahip olmak isteyenler, onlara nerelerden ulaşabilir?

Çiğdem Türkmen: www.sofiaszoo.com, e-ticaret sayfamızdan ve Instagram – sofiaszoo sayfamızdan ulaşabilirler. Ayrıca Bodrum Villa Rustica otel de satışımız var.

Burcu Eğriçayır: Bir de Trendyol’da mağazamız var.