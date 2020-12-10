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Parıldayan Tasarımlar

Röportaj

Parıldayan Tasarımlar

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Tasarımlarında Art Deco akımının izlerini yansıtan başarılı mücevher tasarımcısı Melis Göral 10. yılını geride bıraktığı markasının dünden bugüne yaşadığı değişimi, koleksiyonlarındaki tarzını ve ilham kaynaklarını anlattı.

Markanızın 10. yılını kutladınız. Bu 10 yıl sizin için nasıl geçti? Markanızda neler değişti?

Markam bu yıl daha sağlam adım atıyor. Artık sadece Türkiye pazarında değil dünya genelinde bir marka olma bilinciyle çalışıyorum. Kaliteden hiç ödün vermedim ve halâ aynı değerlerle hizmet veriyorum. Güçlü bir Melis Goral Jewelry seveni oluştuğunu görünce biraz daha yüksek mücevher üretimine geçmeye karar verdik.

 

Tasarımlarınızda hangi akımın izleri var? Koleksiyonlarınızdaki tarzını nasıl tanımlarsınız?

Melis Goral Jewelry demek “Art – Deco” demek. Türkiye’de ve globalde çıkış yaparak gündem yaratan markamın dokusunda güçlü bir Fransız Art- Deco dönemi ruhu vardı. Şimdi ise geometri, coğrafya ve gökyüzü en yoğun ilgi alanlarımdan diyebilirim. Geçmişten altyapı kuruyor olsam da gelecekten ilham almaya gayret ediyorum.

 

Tasarım sürecinizde nelerden ve kimlerden ilham alırsınız?

Geometri, coğrafya, gök bilimi ve mimari benim en büyük ilham kaynaklarım. Gökyüzüne baktığınızda aslında o kadar çok figür var ki onların yansımaları ve çizgilerin birlikteliği uçsuz bucaksız bir tasarım rehberi.

 

Mücevher sektörü pandemi sürecinden nasıl etkilendi?

Her sektör gibi en çok atölyelerimiz etkilendi. Karantina süreçleri oldu ve siparişler gecikti. Onun dışında mücevher kalıcı ve nesilden nesile geçen bir hediye olduğundan özel günler için tercih edilmeye devam ettik. Online ve uzaktan satış konusunda da oldukça profesyonelleştik.

 

Son olarak geleceğe dair planlarınızı öğrenebilir miyiz?

Bebek’teki yeni showroomumda modern sanatçılara destek amaçlı yapmayı planladığım sergiler var. Yüksek mücevher üretimlerimi artırmak istiyorum. Pandemi bitince yurt dışı mağazacılık planlarım vardı belki yeniden onlara başlayabilirim.  n

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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