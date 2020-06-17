Orhan Koral ile Babalar Günü

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Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Grup Başkanı Orhan Koral, bize baba olmanın hayatına kazandırdıklarını ve aralarındaki güçlü bağı anlattı.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Aman tanrım, kibrit çöpü kalınlığında parmakları var! Bu küçücük şey ne kadar harika!..

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Bunu bir cümlede anlatmak o kadar zor ki…

Çocuğunun dürüst, iyi bir insan olması için onu yetiştiren; insan, hayvan, doğa sevgisini aşılayan; eğitilmesi için çaba harcayan; destekleyen; hata yapmasına göz yuman, ama yaptığı hatadan hasar almaması için kollayan…

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Çocukları çok sevdiğim için korkum olmadı, ancak artık gelecekle ilgili karar verirken düşünmem gereken bir kişinin daha olması endişelendiriyordu.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Bizim çocukluğumuzda baba, zor erişilen bir kişilikti. Babaya erişim için genellikle anne elçi olarak kullanılırdı. Baba saygınlığını yitirmemek için sevgisini çok açıkça göstermezdi. Benim kızımla ilişkim hiç böyle olmadı. Her zaman sevgimi gösterdim ve hissettirdim. Diyaloğumuz her zaman çok iyi oldu. Bu konuyla ilgili unutamadığım bir anımı anlatmak istiyorum: Babam kızımla iletişiminde o kadar toleranslıydı ki bir gün dayanamayıp “Baba biz bunları yapsak bize kızardın.” dediğimde bana “Biz hata yaptık siz aynı hatayı yapmak zorunda değilsiniz.” olmuştu.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?

Baba olmadan önce uykum çok ağırdı. Hani top atsalar duymaz, derler ya; uykum o kadar ağırdı. Kızım olduktan sonra kızımın en ufak bir sesinde uyanmaya başladım. Hiç unutmadığım bir olay: 19 Ağustos depreminde Ankara’da olmamıza rağmen depremi hissettiğimiz anda ben ve eşim kızımızın odasında ve başucundaydık.

Baba olmak beni daha sorumlu, daha sevecen bir kişi haline getirdi. Bu tüm babalarda olan bir değişim sanırım.

Kızınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Küçük yaşlarda güreşmekti. Ama büyüdükçe bunun yerini politika, günlük olaylar veya ekonomi üzerine konuşmak; tatillerde tavla oynamak aldı. Şimdilerde ise inşaat imalatları, projeler gibi konular sohbet konularımız arasında öncelik almaya başladı.

Kızınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Ben her iki yaklaşımın da doğru olmadığını düşünüyorum iki uç noktanın ortasını bulmalıyız. Ben ikisinin ortasını bulmaya çalıştım. Birçok konuda arkadaşa yakın ilişkimiz varken bir baba saygınlığını da korumaya çalıştım.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Kızımın üniversite tercihi sırasında ilgi duyduğu mesleklerden tanıdıklarımla görüşmesini ve buna göre karar vermesini sağlamaya çalıştım. Benim fikrimi sorduğunda galiba biraz taraf tuttum ve sınav sonucunda Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı. İki yıl iktisat okuduktan sonra ben bu mesleği sevmedim diyerek tekrar sınava girdi. Bu sefer Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü kazandı ve bitirdi. Şimdi mesleğini severek yapıyor.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Ben sevdiğim kişilere hediye alırken emek harcarım. Kızım da benim gibi hediye alırken çok emek harcıyor. Hediyenin kendisinden çok sunumu, almak için çaba harcanması ve bir mesaj içermesi beni daha çok mutlu ediyor. Aldığım tüm babalar günü hediyeleri çok özel ve emek harcanmıştı içlerinden bir tanesini seçmek diğerlerine haksızlık olur.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Baba olmak çok güzel. Baba olmak isteyen tüm erkeklerin bu dileklerinin gerçekleşmesini diliyorum.