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Nur Fettahoğlu’nun Tercihleri

Nur Fettahoğlu
Coya London
Coya Restaurant
Coya London
Coya London
Lacivert
Lacivert
Lacivert
Lacivert
Lacivert
Zeytinyağlı
Röportaj

Nur Fettahoğlu’nun Tercihleri

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

İstanbul’da ve yurt dışında yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori mekanların hangileri?

İstanbul’da; La Petite Maison, Zuma ve Lacivert.

Londra’da; Coya, Madrid’de Ten con Ten ve Meis Adası’nda Lazarakis.

Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

Peru mutfağını çok seviyorum. Yemek olarak da Prag (şehir) kabak çorbalarına ve eşimin yaptığı deniz mahsüllü makarnaya bayılıyorum.

Yemek yapmayı seviyor musun, ne tür yemeklerde iddialısın?

Severim, hatta hafta sonları eşimle birlikte mutfağa girip yemek yaparız. Zeytinyağlılarım beğenilir ama değişik lezzetler denemeyi daha çok seviyoruz.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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