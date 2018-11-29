Nur Fettahoğlu’nun Tercihleri

Okuma süresi 1 dakika

İstanbul’da ve yurt dışında yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori mekanların hangileri?

İstanbul’da; La Petite Maison, Zuma ve Lacivert.

Londra’da; Coya, Madrid’de Ten con Ten ve Meis Adası’nda Lazarakis.

Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

Peru mutfağını çok seviyorum. Yemek olarak da Prag (şehir) kabak çorbalarına ve eşimin yaptığı deniz mahsüllü makarnaya bayılıyorum.

Yemek yapmayı seviyor musun, ne tür yemeklerde iddialısın?

Severim, hatta hafta sonları eşimle birlikte mutfağa girip yemek yaparız. Zeytinyağlılarım beğenilir ama değişik lezzetler denemeyi daha çok seviyoruz.