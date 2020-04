Museum Hotel’de Büyüleyici Düğünler ve Unutulmaz Balayı Tatilleri!

Okuma süresi 2 dakika

Hayatınızın en muhteşem gününde “Evet” derken “Museum Hotel” sizlere masalsı Kapodokya manzarasına eşlik eden kusursuz servisi ile unutulmayacak düğün organizasyonları sunuyor.

Yeni bir hayata başlarken düğün organizasyonları her çiftin mükemmeli aradığı, unutulmaz anlar yaşamak istediği en özel günlerin başında geliyor. Doğanın tarihle bütünleştiği muhteşem Kapadokya manzarası ile Türkiye’nin tek Relais & Chateaux ünvanlı hoteli “Museum Hotel”, “White Table by Museum Hotel” ayrıcalığıyla muhteşem manzaralı terasında ve özel etkinlik mekanı Maara Konak’ta ve hatta dilerseniz uçsuz bucaksız vadilerde organize ettiği yeni nesil düğünler ile unutulmayacak bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Kapadokya’nın Tarihi Dokusundan İlham Alan Düğünler…

Museum Hotel’in White Table by Museum Hotel farkı ile tüm organizasyonu üstlendiği, kusursuz bir gece geçirmeniz adına her detayın düşünüldüğü düğünler için mekan olarak havuz başı öne çıkarken; Kapadokya bölgesinin en seçkin etkinlik mekanlarından biri olan ve tarihi mimarisiyle dikkat çeken “Maara Konak” da sizler için ayrıcalıklı bir alternatif olarak sunuluyor. Eşsiz bir organizasyonla davetlilere farklı bir deneyim yaşatmak isteyen çiftler ise yine organizasyonda White Table by Museum Hotel ayrıcalığı ile uçsuz bucaksız vadilerde ‘Evet!’ demeyi tercih ediyor.

Hazırlanan düğün menüsü ile konuklarınız en mükemmel şekilde ağırlanırken, şef Saygın Sesli ve ekibinin sizler için hazırladığı özel düğün pastası ve nikah öncesinde eşsiz gün batımı kokteylleri ile düğününüz özel lezzetler ile taçlanıyor.

Kuaför organizasyonundan unutulmaz Kapadokya anılarınızın yer alacağı fotoğraf albümüne kadar yeni nesil düğün için gerekli tüm servisleri sunan “Museum Hotel” hayalinizdeki düğün için sizleri bekliyor.

Sadece düğün gününüzde değil balayında da tercih edebileceğiniz Museum Hotel, mutlu bir evliliğe adım attığınız ilk günlerinizi özel ve kusursuz kılıyor!

Bölgenin en şahane konumunda bulunan Museum Hotel’in eşsiz manzarasına eşlik eden birbirinden özel ve farklı süitlerinde balayınızı geçirebilir, şampanyanızı yudumlayarak muhteşem bir masajın yada manzara karşısında jakuzinin keyfini çıkarttıktan sonra, balonları izlerken kahvaltı yapabilirsiniz.

Sonsuz aşka doğru atılan ilk adımın daha da kusursuz olmasına, tüm tecrübesi ve güler yüzlü ekibiyle katkı sağlayan, ambiyansı, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile çiftlere bir ömür unutamayacakları anlar yaşatan Museum Hotel, hayal ettiğiniz masalsı düğünler ve balayı tatilleri için sizi bekliyor.

www.museumhotel.com.tr

Rezervasyon için; 0 (384) 219 22 20

Adres: Tekelli Mahallesi, No. 1, Uçhisar, P.K. 50240, Nevşehir / Kapadokya

Nevşehir havalimanı: 35km,

Kayseri havalimanı: 65km mesafededir.