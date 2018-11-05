Mira Miro Ankara’da

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İş dünyasında, kendi uzmanlık alanlarında uzun yıllar birçok farklı proje üreten 3 kadının yolu, çocuk sahibi olduktan sonra alternatif eğitim, demokratik yönetim ilkelerini esas alan başka bir okulun bahçesinde kesişti. Deneyimlerini “çocuklar için ‘iyi’ şeyler üretmek” konusuna odakladılar. Çocuklar için sanat ve kültür içerikli, uluslararası iş birliklerini kapsayan projeler için Doula Organizasyon’u kurdular. Doula Organizasyon’un üç ortağı ile projelerini ve Çocuk ve Gençlik Uluslararası Kültür Sanat Festivali Atta Festival kapsamında 17 Kasım tarihinde Ankara’da gösterilecek Mira Miro performansını konuşmak için bir araya geldik.

Bize biraz Doula Organizasyon’dan bahseder misiniz?

Farklı sektörlerde çalışan üç kadın olarak, anne olduktan sonra kendi deneyimlerimizden yola çıkarak çocuk etkinlikleri alanında bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ortak ihtiyaçlar bizi ortak projeler üretme yolunda birleştirdi. Çocuğa değer veren, birey olarak haklarına saygı gösteren, sanatın teröpatik gücünü, kültürün birikim istediği gerçeğini kökünde taşıyan, uluslararası iş birliklerini de kapsayan çalışmalar için Doula Organizasyon’u kurduk.

Doğuma yardımcı olan “ebe” anlamına gelen Doula’yı seçmemizin nedeni; fikirleri dünyaya gelecek bir bebek gibi büyütmesi ve hayata gecmesine rehberlik etmesiydi.

Projelerinizden bahseder misiniz?

Doula Organizasyon olarak odaklandığımız alan kültür ve sanat. Hem bu alanda iş üretmeyi hem de olan kaliteli içerikli projelerle iş birliğini esas alıyoruz. İşte bu noktada yolumuz Atta Festival ile kesişti.

Festival; çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan, şehrin çocuk ve gençlik festivali olarak tüm sanat ve performans biçimlerinin yanı sıra teknolojik ve interaktif içeriklere de yer veren İstanbul’un tek uluslararası çocuk ve gençlik sanat festivali. Her yıl Çocuk Hakları Günü’nün (20 Kasım) olduğu haftalarda gerçekleşiyor.

Festivali düzenleyen Hakan Silahsizoğlu ve Feyzan xxxx yıl içinde dünyayı dolaşıyor, prestijli birçok çocuk etkinlik, performans ve festivallerini takip ederek bu coğrafyaya uygun bir program hazırlıyor ve dünyanın dört bir yanında defalarca gösterilmiş, beğeniyle takip edilmiş bu oyunları İstanbul’a Atta kapsamında getiriyorlar.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek festivalin programında başı çeken bir performans Doula Organizasyon iş birliği ile ilk kez Ankara’da da gösterilecek. İspanya yapımı Mira Miro isimli performans 17 Kasım Cumartesi Günü Cer Modern’de Ankara izleyicisi ile buluşacak.

İspanyol Sanatçı Joan Miro’nun dünyasından doğan bu dans, video-animasyon gösterisi, sanatçının eserlerinden yola çıkarak canlı renkler ve geometrik şekiller ile her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor.

Resimlerin canlandığı, hayali bir evrene gidilen bu gösteride keşifler ve sürprizlerle dolu bir maceraya çıkılıyor.

Mira Miro’yu takiben Doula Organizasyon olarak, çocukların oyun oynama ve bu şekilde öğrenme hakkını gözeten farklı projeler, gösterimler ve workshoplar ile Ankara şehir hayatını canlandırmayı, Ankara’da yaşayan çocukların da zengin içerikli, kazanımları yüksek performanslara ulaşmasını planlıyoruz.