Merve İpek Öztürk; Yılbaşını Ailesiyle Birlikte Evde Karşılayacak

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Melina’s Mom blogunun yaratıcısı Merve İpek Öztürk, yılbaşını ailesiyle birlikte büyük bir heyecanla evde karşılayacak…

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Benim için yılbaşı gecesi, ailecek keyifle hazırlanan samimi bir sofra eşliğinde sohbet ederek, oyunlar oynayarak, müzik dinleyerek, sarılarak kutlandığında kıymetli. Kendimi bildim bileli dışarıda, kalabalık ortamlarda kutlamayı sevmedim. Bir değişiklik yapıp Paris’te kutladığımız gece hariç, ev dışında bir yerde kutlamışlığım yok sanırım. Çocukken de annem, babam, kardeşim, amcam, kuzenim tüm aile bir arada uzun sofralarda buluşurduk. Yemek sonrası televizyon karşısında patlamış mısır yemenin ve oynadığımız tombalanın zihnimdeki gülümseten etkisini çok severim. Şimdi de aynı şekilde yalnızca ailemle bir arada olmak keyif veriyor. Evde kutlayacak olsak da, tüm yıl beklediğimiz gece için hazırlanmayı, şık giyinmeyi ve evi süslemeyi seviyorum.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Melina ile ilk yılbaşımızı unutamıyorum. Onun hayatımızda olması için çabaladığım yıllarda birçok yılbaşını, onun bizimle olmasını umut ederek geçirdim. Onunla yaşadığım ilk Anneler Günü, ilk doğum günü gibi, ilk yılbaşı da çok özeldi. Saat tam 12 olduğunda tüm yıl aynı şekilde geçeceğine inandığımız sarılma ve öpüşme ritüelinde artık üç kişiydik. Mucize gibiydi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Her zamanki gibi, hiç tereddütsüz, ailemle ve evde olacağıma emin olabilirsiniz. Günün birinde bir yurt dışı planı olmadığı sürece bu çok zor değişir.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Günlük hayatta yok denecek kadar az, sade makyaj yapmayı seviyorum. Özel günlerde biraz daha belirgin makyaj yapıyorum. Aslında benim belirgin dediğim, etrafımdaki birçok arkadaşımın günlük hayatta kullandığı ama bana ağır gelen makyaj tarzı. Ben ancak özel günlerde yapabiliyorum. Görsel anlamda sevmediğimden ya da beğenmediğimden değil, hatta çok beğeniyorum; ama kalın, koyu, bol kirpik eklemeli makyajlar bana hep çok yorucu geliyor. Çıkardığımda rahatlıyorum. Bana rahatsızlık veren şeyleri hiç sevmiyorum. O yüzden bunu sadece özel günlerde tercih ediyorum.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Yılbaşı gecesi evde ama her zaman şık geçirmeyi sevenlerdenim. Kombin alternatiflerim hazır, sizler için fikir olması açısından görselleri paylaşmak isterim. Ben yılbaşı gecesi genelde ya ışıltılı ya da siyah giymeyi seviyorum. Spor olmadığı sürece kırmızı pek fazla tercihlerim arasında yer almıyor. Bana kalırsa siyah her zaman risksiz ve asildir. Son yıllarda ilgi çekici ya da renkli içerik sunma amacıyla biraz parlak giyinmeyi seçiyorum; ama sanırım bu hiçbir zaman siyahın benim kalbimdeki yerini ve asaletini değiştirmeyecek.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Elbette ağaç süslemek. Ağaç süslemeyi, bunu ailemle birlikte yapmayı, süsledikten sonra eve kattığı heyecanı, neşeyi seviyorum. Aslında enerjisel anlamda bizlere iyi gelen her şeyi seviyorum. Yılbaşının ve ritüellerinin ruhuma iyi gelen bir yanı var. İnsanlara yaşamın değerini hatırlatan, yeniden umut etmelerine yardımcı olan büyük bir misyonu var. Bana göre her yılbaşı yeniden ayağa kalkmak, yeniden başlamak, yeni adımlar atmak ve motive olmak için muhteşem bir fırsat.

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Bana katacağı güzellikleri ve yenilikleri heyecanla bekliyorum. Şimdiden, gelecekte var olduklarına inandığım, zihnimde “onun” (2013) üzerine çizdiğim hayallerimi gerçekleştirmem için atacağım adımları ve bunların beni gün gün nasıl değiştireceğini görmeyi de..