Mehmet Başkak: Huzurlu Bir Ruh Hali

Hipnoz ile tedavinin yanında eğitim, seminer ve konferanslar da veren Klinik Psikolog Dr. Mehmet Başkak, hipnoterapiye dair merak edilenleri MAG Okurlarına özel olarak yanıtlıyor…

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Şu anki çalışma alanınıza yönelişiniz nasıl oldu?

Bir baktım ki doğmuşum ve olaylar hızla gelişmiş. Her şeyin farkına vardığımda hipnozcuydum, kırkımdan sonra psikolog oldum. İlk lisans Türk Dili ve Edebiyatı, dört yıl kadar muhabirlik/gazetecilik, ardından öğretmen ve işletmeci olarak on sekiz yıl süren bir dershane yaşantısı… Sonrasında şirket kültürü, insan kaynakları/kariyer eğitimleri şirketimle de biraz yola devam ettim ve kırk yaşımda hipnoz ve psikoloji ile bu zamana kadar geldim. Şirket eğitimlerinde, insanların bireysel sorunlarının fazla olduğunu, bunlar aşılmadan birçok şeyin çözüm olamayacağını anladıktan sonra “daha esaslı, öz bir yardım yöntemine ihtiyaç var” inancıyla hipnozu tanımış oldum. Ardından yeniden öğrenci oldum: Psikoloji lisansı, psikoloji yüksek lisansı ve klinik psikoloji doktoramı da yaparak bu noktaya gelmiş oldum.

Hipnoz ve hipnoterapi nedir?

Hipnoz, özel bir zihinsel durumdur, beynimizin gün boyu yaşadığımız hâllerinden bir hâlidir. Rahatlamak, gevşemektir hipnoz. Zihni gevşeten, bedeni gevşeten rahatlatıcı bir zihin durumudur. Yüzde yüz faydalıdır. İşini bilen, tecrübeli bir uzmansa eğer partneriniz, uzanıverin koltuğa; dünyanın en keyifli ve güvenli uygulamasını yaşayacaksınız demektir. En küçük bir zararı asla yoktur. Biz hipnoterapistler, beynin hipnoz durumunu kaliteli bir iletişimle sağlıyoruz. Ana yöntem konuşmaktır. Hipnozu bilimsel yöntemlerle, insanların sorunlarını aşmalarında bir araç olarak değerlendiriyoruz. Psikolojinin, birçok terapi tekniğiyle hipnozun sentezlendiği o çok etkili psikoterapi yöntemine de hipnoterapi diyoruz.

Hipnoz hali nasıldır?

Bir sanat eserine bakarken hissettiğiniz o hoş durum gibidir, sevdiğiniz birine sarıldığınız andaki rahatlık ve huzura benzer bir zihin hâlidir, ufka bakarken hissettiğiniz dinginlik durumu gibidir. Nerede olduğunuzu kesinlikle bilirsiniz, aklınız başınızdadır, normal işinizi gücünüzü yaparken bilinçli haliniz nasılsa hipnoz anında da öyledir; bilinciniz, açıktır. Tercih edip onayladığınız bir uzmanın yardımına izin verir ve kendinizi tatlı bir dalgınlığa, gevşeme haline bırakırsınız; en küçük bir itiraz noktası oluştuğunda müdahale eder ve tepki veririsiniz ya da gözünüzü açıp kalkar gidersiniz.

Hipnoterapi kimlere uygulanabilir? Bu yöntem ile hangi alanlarda tedavi sağlanabilir?

Hipnoz için, kişinin akıl sağlığının yerinde olması yeterli bir durumdur. İletişim kurabildiğimiz, sorularımızı net anlayarak net cevap verebilen her yaş ve her düzey için uygundur. Zekâ sirkülasyonu ne kadar iyiyse hipnoz yeteneği o kadar iyi demektir. İnsanların korkularını, öfkelerini, streslerini ileri düzeyde yönetmesine, moral ve motivasyonlarının yüksek olmasına ihtiyaç duyulan her yerde ve alanda hipnoz kullanılabilir. Geniş bir kullanım alanı vardır. Psikoloji alanında çok etkili bir terapi yöntemidir, tüm psikolojik sıkıntıların tedavisinde etkin bir yöntem olarak kullanılabilir: Zayıflama, sigara ve diğer bağımlılıklar, fobiler, kaygılar, öfke kontrolü, cinsel problemlerin aşılması…

Nerdeyse bütün tıbbi girişimlerden önce ve sonra; ağrısız doğumdan, kısırlığın tedavisine, kanser hastalarının tedavisine destekten, şiddetli ağrıların dindirilmesine kadar birçok hekim, hipnozu tüm dünyada başarıyla kullanmaktadır. Pazarlama ve satış, reklamcılık gibi iknanın söz konusu olduğu birçok alanda da hipnozun temel yöntemleri yaklaşımların merkezini oluşturur.

Hipnozun en ileri aşamalarında hipnotist, kişilerin kontrolünü eline alabilir mi?

Eğer bir çizgi film karakteriyseniz bu mümkün ya da ucuz bir Hoollywood filminde de bu mümkün fakat normal hayatta bu tam bir batıl inançtır. Hipnotistlerin gücü yoktur, en derin hipnozda bile olsa insanları kontrol edemezsiniz, öyle olsaydı devletler askeri alana yatırım yapacaklarına hipnozculara yatırım yapar ve dünyayı, hipnoz ederek ele geçirmeye çalışırlardı. Böyle konuşanların hipnoz konusunda oldukça bilgisiz olduklarını düşünebilirsiniz. Olsa hiç fena olmazdı aslında, oldukça becerikli bir hipnozcuyum, hiç çalışmazdım, devletin başında ben olurdum, her seçimi kazanırdım, dünyaya hâkim olurdum.

Gizli hipnoz hakkında bilgi verir misiniz?

“Gizli hipnoz” derken insan şöyle bir toparlanma ihtiyacı hissediyor: “Birisi benim beynimi kontrol edebilir, irademi teslim alabilir.” gibi bir alarm durumu… Tüm hipnoz çeşitleri konuşarak yapılır: Bir hipnoz uzmanının ofisine gidersiniz, bu hizmeti alırsınız ki bu aşikâr ve apaçık bir durumdur. Bunun dışında hayatın içinde, her alanda insanları ikna etme gayretinin olduğu tüm zeminlerde hipnotik bir etki vardır. Sürekli maruz kaldığınız bir reklam da sizi ikna etmeye çalışır; on beş kez izleyip en sonunda şunu bir deneyeyim diyorsanız ikna gerçekleşmiştir. İşte esasen bu dolaylı ikna durumu gizli diye adlandırılıyor. Ofiste olan da televizyonda olan da Twitter’da bol tekrarlı okumayla olan da bu açıdan dolaylı bir hipnozdur. “Gizli”den anlaşılması gereken, “dolaylı yoldan” yaşam içindeki konuşmalarla/dinlemelerle ortaya çıkan ikna olma sürecidir. Yoksa ajanlı majanlı bir filmdeki gibi “Birisi beni perde arkasından hipnoz edecek de irademi sıfıra çıkartacak” gibi bir saçmalık değil…

Hipnotik kelimeler neler olabilir? Bunlar kötü amaçlı kullanılabilir mi?

Özel bir sır, özel şifreli bir kelime yoktur. Kullanıma göre tüm kelimeler hipnotiktir. İnsan zihniyle ilgili biraz okuma yapmışsanız, biraz bilgiye sahipseniz her kelime hipnotiktir. Özel bir kelime yoktur ama satış amaçlı, hipnotik kelimeler/cümleler diyerek isterseniz birçok madde sıralayabilirsiniz, bu bir piyasa gerekliliğidir. “Ana” kelimesini “Analar kutsaldır” cümlesinde kullanabildiğiniz gibi, bir küfür içerisinde de kullanabilirsiniz. Birincisi yararlı, ikincisi zararlıdır. Tüm kelimeler; söyleyenin niyetine, amacına göre iyidir ya da değildir.

Tedavi seanslarınızın dışında, eğitim ve seminerler de veriyorsunuz. Bunlardan biraz bahseder misiniz?

Yaklaşık on beş yıldır titizlikle yürüttüğüm bir hipnoterapi okulum var. Talep edenlere hipnozu bilimsel yöntemleriyle öğretiyorum. Tüm hipnoz çeşitleri öğretilir, eski sistemler, yeni sistemler… Hipnoz eğitimi ciddi bir iştir ve bir uzman yetiştirme programı olarak tasarlanmıştır. Yüz kırk saatten iki yüz saate kadar bir geniş ve derin müfredattır bu. Temel eğitim programı; sıfırdan alır ve hipnozu öğretir. İleri düzey ise hipnoterapinin özel değişim tekniklerini, yardım etme becerisini öğretir. Bizdeki bazı programlar da yüksek düzeydir ki sadece hipnoz uzmanları içindir. Her eylülde başlar ve yedi ay, her ayın bir hafta sonunda buluşmak kaydıyla devam ederiz. Katılan kişi öğrenirken değişir, kendi kişisel gelişimini de somut biçimde yaşar eğitim boyunca. Bunun dışında zaman zaman daha geniş kitlelere seminerler ve konferanslar olmakta.

Yakın zamanda yeni etkinlikler olacak mı?

Bu ay, herkesin öğrenmesi gereken mini bir eğitimle başlıyoruz sezona. Tek günde sabah 10.00 ile 17.30 arasında gerçekleşiyor. Otohipnoz eğitimidir bu. Kişinin kendi kendine yardım etmesinin, kendi kendini hipnoza almasının bilgisi verilir. Eylülde ise sıfırdan başlayarak uzmanlaştırmaya kadar yürüdüğümüz standart bilimsel hipnoz eğitimlerimiz var. Seminerler ve konferansları Instagram sayfamda mutlaka duyuruyoruz.