Masallar Alemine Yolculuk

yazan: MAG 20

Peri masalı gibi düğünlerin ve göz kamaştıran gelinlerin arkalarındaki gizli kahraman, A46 Organizasyon ve Tuvanam’ın Kurucu Ortağı Tuvana Büyükçınar ile dünü, bugünü ve yarınları konuşuyoruz…

En görkemli organizasyonların altına imzasını atan A46 Organizasyon’un kuruluş öyküsünü dinleyebilir miyiz?

1999 yılında Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde kadın giyimi üzerine servis veren A46 mağazasını açarak iş hayatına girdik. 2003 yılında A46 Organizasyon’u, 2005 yılında Tuvanam’ı hayata geçirdik.

2003 yılında kurduğumuz A46 Organizasyon’un bugün İstanbul, Abu Dhabi ve Riyadh’da ofisleri var. Hem bireysel hem kurumsal her türlü etkinlik alanında tasarımdan, konstrüksiyona, teknik danışmanlıktan, şov ve performans tedariğine kadar bir organizasyonun ihtiyacı olan her alanda çözüm üretiyor ve organizasyonunu üstlendiğimiz etkinliklerin yönetimini de gerçekleştiriyoruz.

Nasıl karar verdiniz böyle bir sektöre atılmaya?

Aslında çok sürpriz gelişti; çok özel bir dostumuzun düğününü yapmamızı rica ettiler bizim de bu konuda herhangi bir deneyimimiz yoktu ama bizim bunu yapacağımıza olan güven çok fazlaydı. Biz de bu güvene layık olmaya çalıştık ve düğünü yaptık, sonrasında her şey çok hızlı gelişti, kendimizi birden bu sektörün içinde bulduk.

Her yeni organizasyon hala ilk günkü heyecanı hissettiriyor mu size?

Her yeni organizasyonda farklı insanlar ile bir araya gelmek yeni insanlar tanımak onların bu özel günlerinin belki de en önemli parçası olmak, her organizasyonda yeni konseptler geliştirmek son derece heyecan verici! Başarımız da belki bu işi ilk günkü heyecan ile yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor.

Bir organizasyonda herkesi tam anlamıyla mutlu etmek pek kolay bir misyon değil… Siz bunu nasıl kolaylaştırıyorsunuz kendinize?

İlk adım, kendimizi onların yerine koymak ile başlıyor sanırım; çünkü oldukça zorlu bir süreç… Gelin ve damat her detayın mükemmel olmasını arzu ediyor, biz de bu süreçte profesyonelliğimizi devreye sokarak, sistemli çalışarak bunu hem kendimize hem de onlara kolay ve keyifli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

A46 bir marka haline nasıl geldi? Bu başarının altında neler yatıyor?

Başarımızın altındaki en kilit noktalar; müşterimizi iyi tanımaya çalışmak, en doğru bilgiyi almak, onların bu özel gün ile ilgili hayallerine dokunabilmek. Bunun altında, organizasyon ile ilgili zamanlamayı çok iyi organize etmek, müşterimizin düğününe dair tüm detayların yer aldığı düğün akış planını oluşturmak yatıyor. A46’yı bir marka haline getiren bütün unsurların toplamı bunlar diye düşünüyoruz.

Organizasyon sürecini nasıl yönetiyorsunuz, nasıl detaylandırıyorsunuz, zamanı nasıl planlıyorsunuz?

Bizde her şey, tasarımla başlıyor ve yaptığımız her tasarımda konsept bütünlüğüne çok dikkat ediyoruz. Etkinlik alanında tasarım dediğimiz zaman sadece mekanın ve masaların genel dekorasyonundan bahsetmiyoruz. Biz konsept çalışma ve uygulamasının yanı sıra etkinliğin tamamını bir bütün olarak tasarlıyoruz. Karşılamada görev alan hosteslerimizin kostümlerinden, yapılacak ikram ve zamanlamalarına, sunum şekillerine, sanatçı, DJ ve performans seçimlerine; onların senkronizasyonuna, temamıza uygun ışık tasarımına kadar

davetlilerin gözleri önünde cereyan eden veya arka planda işin sorunsuz akması için gerekli tüm detayları düşünüyor, geceyi ona göre şekillendiriyoruz. Müşterilerimiz showroom’a adımlarını attıkları andan itibaren, özel bir deneyim yaşayabilsinler diye tüm ekip olarak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonuçta geçirdiğimiz süre boyunca, müşterilerimizle kurduğumuz bağ, çözüm odaklı çalışmamız, onlara verdiğimiz güven duygusu ve her seferinde hayallerinin üzerinde bir uygulama kalitesi ile cevap vermemiz öncelliklerimiz ve en dikkat ettiğimiz unsurlar.

Başarılı bir tasarımcı olarak bir yandan tasarımlarınızla gelinleri ışıl ışıl hale getirirken bir yandan da düğünlerini gerçekleştirdikleri mekanı parlatıyorsunuz… İkisini bir arada yürütmek nasıl oluyor?

Sistemli ve organize bir biçimde çalışarak her detayın kendine göre olan planlamasını yapıyoruz ve bu süreci mümkün olduğu kadar kontrollü ilerletiyoruz.

2018 yazının gelinlerinde ne tarz gelinlikler moda olacak, mekanlarda nasıl atmosferler konuşulacak? Yaz düğünleri için biraz tüyo alsak sizden…

Gelinlik tasarımlarında bir moda söz konusu olmuyor; biz gelinliği taşıyacak müşterimizin arzusu ve kendisini nasıl bir gelinlik içinde hayal ettiğine göre bir tasarım çalışması yapıyoruz. Eğer balo salonu düğünü olacak ise, genellikle kendileri kabarık gelinlikleri, eğer destinasyon düğünü olacak ise genelde boho tarzı dediğimiz gelinlikleri tercih ediyorlar. Müşterilerimiz düğünlerinde ne gibi detayları ve konseptleri hayal ediyorlarsa mekanlarda da öyle atmosferler olacak. Bir balo salonu düğünü olacak ise, detaylı bir dekor tasarım ve çalışması olacak, eğer destinasyon düğünü olacak ise mekanın bulunduğu doğa içerisinde doğa ile ahenkli daha sade, doğa ile uyumlu, küçük detayların ön plana çıkacağı atmosferler konuşulacak.