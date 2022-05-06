Luccicanti Jewellery: Mücevher Mutluluktur

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Gemolog kimliği sayesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde oluşan göz alıcı ve ender taşları edinerek tasarımlarında kullanan Gülgün Buldanlıoğlu, kurmuş olduğu Luccicanti Jewellery ile butik tasarımlar yaratarak alıcılarına ışıltı katıyor…

Öncelikle kendinizden ve markanızdan biraz bahseder misiniz?

Fen ağırlıklı öğrenim dönemim ve finans sektöründeki uzun çalışma hayatım sırasında da hep takılara tutkundum. Yaklaşık otuz beş senedir de önce kendime, sonra da yakın çevremdekilere takılar tasarlayıp, Kapalıçarşı’nın çok tecrübeli ustalarına altın üzerine pırlantalı mücevherler yaptırmaktayım. Renkli taşlara mücevherlerimde yer vermeye başlamam ise, bu konuda dünya çapındaki en iddialı iki okulda birden (GIA ve GEM-A LONDON) eğitim alıp, yaklaşık ikişer senenin sonunda “gemolog” (değerli taşlar uzmanı) diplomalarımı almamdan sonra oldu; çünkü bu eğitimler sayesinde pırlanta, zümrüt, yakut, safir dahil altmış ila altmış beş doğal taşı, benzer ve taklitlerinden ve hatta iyi kalite örneklerini, işlemden geçmiş-sıradan örneklerinden ayırt edebilme becerilerini kazanmış oldum. Mücevherlerim daha da renklenince, sağda solda durdurup soranlar da artmaya başladı. Bu ilginin itici gücü ile ve tanıdıkça aşık olduğum bu doğal güzellikleri daha da çok insana tanıtabilmek arzum ile 2019 başında Luccicanti Jewellery markamı oluşturdum.

İyi mücevher nedir ve mücevherler size ne anlam ifade ediyor?

Bir takıya mücevher demek için, değerini jenerasyonlar boyu koruyacak kalite ve özgünlükte olması gerekiyor bence; yani hem taşları hem de madeni açısından. Nadir bulunan güzellikte, doğal taşlarla bezenmiş iyi bir mücevherin değeri zaman geçtikçe daha da artıyor aslında; çünkü maalesef özellikle renkli taşlar söz konusu olduğunda yerküremiz şahane güzellikteki kaynaklar açısından çok bonkör değil. Mücevherler bir kişinin stilini tamamlayan, onun zevkini yansıtan değerli aksesuarlardır bence. Zevkle seçilerek alınan bir mücevher her takışta, hatta kutusunda takılmayı beklerken bile varlığı ile sahibine mutluluk veren değerli parçalardır.

Ürün çeşitliliğiniz ve koleksiyonlarınızdan bahseder misiniz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Gemolog kimliğim sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinden çıkmış doğal taşların en göz alıcı, az bulunan güzellikte ve kesimde örneklerini buldukça alıp, tasarımlarımı, onları birbirleri ile buluşturarak oluşturuyorum. Yani tasarımlarımın başlangıç noktası güzel bir taş oluyor ve onu en iyi şekilde sergileyebilmek… Tabiat bir yerlerde yaratmış; ben de onları ölümsüz mücevherlere dönüştürüp yaşatmak ve sergilemek istiyorum. Sıfırdan kendi tasarımlarımı oluşturmanın yanı sıra, kişilerin taşlarına ilaveler ile onların zevklerine göre yepyeni mücevherler de yaratıyorum. Mühim olan, takana mutluluk vermesi…

Tasarımlarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? İlham aldığınız yerler var mı?

Doğaya tutkunum. Çiçekler, kelebekler, çeşitli sevimli hayvanlar ilham kaynaklarım olabildiği gibi, toplar, balonlar, uçurtmalar gibi eğlenceli nesnelerden ilham alarak oluşturduğum mücevherler de var. Tabiat, renk kombinleri ve canlı çeşitliliği açısından sonsuz bir ilham kaynağı benim için.

Hangi değerli taşları kullanıyorsunuz?

Dört büyük dahil (yakut, zümrüt, safir, pırlanta) altmış kadar doğal oluşumun nadir güzellikteki örneklerine tasarımlarımda yer veriyorum; ama genelde hep pırlantaların ışıltıları ile tamamlayarak… Yani saymaya kalkınca birine haksızlık edeceğim diye çekiniyorum. Turkuaz, mercan, opal, turmalin, ay taşı, zümrüt, yakut, safir, spinel, labradorit, garnet, ametist ve diğer kuvarslar vs… Yani renk, kalite, kesim açısından az bulunan güzellikteki her taşa tasarımlarımda başrolü verebiliyorum.

Ürünlerinize nasıl ulaşılabilir?

Luccicanti’nin kuruluşundan şu ana kadar geçen üç senede Instagram benim genel tanıtım mecram oldu. Tabii oradan, kulaktan kulağa da bilinirliğim gittikçe arttı. Araya zaten bir de uzun pandemi dönemi girdiğinden bir satış kanalı ile anlaşmadım henüz. Tasarımlarım ile ilgilenenlere Instagram üzerinden iletişim bilgilerimi veriyorum. Randevu ile gelip görüp deneyerek alıyorlar genelde, çünkü zaten çoğu, taşlarından dolayı tek üretim parçalar.

Gelecek planlarınızdan söz eder misiniz?

Öncelikle web sayfamı oluşturmaktayım. Arzum ve hayalim, az ve öz butik üretim yapan Luccicanti’yi adım adım dünya çapında, kalitesi ile bilinen bir markaya dönüştürmek.