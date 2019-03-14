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İstanbul Lezzet Rehberi

Röportaj

İstanbul Lezzet Rehberi

yazan:
7
Okuma süresi 1 dakika

Usta Aşçı ve kendi tabiriyle lezzet düşkünü Yağız İzgül, İstanbul’da tercih ettiği, lezzet ve kalite odaklı vazgeçilmez mekanlarını anlattı.

Benim yıllardır bağlı olduğum alışkanlıklarım vardır ve bunların dışına da kolay kolay çıkabilen biri değilim. Mesela Etiler Çamlık Ocakbaşı, hem lezzetli kebapları hem de keyifli muhabbet ortamı ile en vazgeçilmez noktalarımdan biridir. Arnavutköy’e indiğinizde boğazdaki tüm balıkçılardan farklı ve lezzetli yemekleri ile Zıpkın’dan başka yerde kolay kolay balık yemem. Üstelik Zıpkın’ın gün batımı da ayrı bir güzel görünür göze. Hemen karşısında Hudson hem geceye devam etmek hem de gün içerisinde de tadını çıkarmak için kaliteli menüsüyle gönlümün sultanıdır. Bebek’e gelince Lucca’nın bendeki yeri tartışılmaz. Mahallemizin kafesidir Lucca. Hep beraber orada büyüdük desem yalan olmaz. Gece gezmelerinden çok fazla hoşlanmasam da Ortaköy’deki Ruby, gerek yemekleri gerek manzarası gerekse hizmet anlayışı ile ayrı bir ligde oynuyor.  Öğle yemekleri ve gün içi toplantılarım için ise Akmerkez Martinez’i tercih ediyorum.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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